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31 de marzo de 2026 - 08:48
Jujuy.

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy este martes: estas son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional anunció nuevamente alerta amarilla por tormentas para este martes en algunas zonas de la provincia de Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy este martes: estas son las zonas afectadas

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy este martes: estas son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 31 de marzo en distintos sectores de la provincia de Jujuy. El aviso alcanza principalmente a regiones de la Puna, donde se prevén condiciones inestables durante la jornada.

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Zonas bajo alerta

De acuerdo al informe oficial, la alerta abarca la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. Además, también se encuentra incluida la zona de la Puna de Susques.

En estas áreas se esperan tormentas aisladas, algunas localmente intensas, especialmente hacia la tarde y la noche.

Qué implica la alerta amarilla

El nivel amarillo indica fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes. En este caso, las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y precipitaciones de variada intensidad.

Si bien no se trata de un evento extremo, las condiciones pueden afectar actividades cotidianas y generar complicaciones en rutas o zonas vulnerables.

Pronóstico para los próximos días

Según el SMN, las condiciones inestables podrían mantenerse durante el miércoles en algunos sectores, mientras que hacia el jueves se espera una mejora paulatina, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

En la capital jujeña y zonas cercanas, el pronóstico indica temperaturas máximas que rondarán entre los 25° y 28°, con probabilidades de tormentas aisladas durante la tarde de este martes.

Recomendaciones

Ante este tipo de alertas, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular por zonas anegadas y tomar precauciones frente a posibles ráfagas o descargas eléctricas.

El SMN actualizará la información en caso de cambios en las condiciones meteorológicas.

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