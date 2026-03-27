La semana cierra con alerta amarilla por tormentas en Jujuy: cómo sigue el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para distintos sectores de la provincia de Jujuy , en el marco de un cierre de semana marcado por la inestabilidad. Según el organismo, las condiciones se mantendrán durante el fin de semana con probabilidad de lluvias y mejoras parciales hacia el domingo.

Jujuy. Alerta amarilla por tormentas en Jujuy para todo el fin de semana

Extendido. Rige alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy: cuándo y qué zonas

De acuerdo al reporte oficial, la zona de la Puna de Susques presenta alerta amarilla por tormentas durante este viernes. Esto implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, como lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas.

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El SMN recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Para San Salvador de Jujuy, el pronóstico indica una jornada con cielo cubierto y presencia de lloviznas durante la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas.

Las probabilidades de precipitación oscilan entre el 10% y el 70%, con temperaturas que rondarán entre los 17°C de mínima y los 23°C de máxima. El viento se mantendrá leve, con velocidades bajas durante gran parte del día.

Sábado con lluvias y chaparrones

El sábado continuará la inestabilidad en la capital y alrededores. El SMN anticipa tormentas aisladas durante la madrugada y chaparrones a lo largo del resto de la jornada.

Las temperaturas irán en ascenso, con una mínima de 18°C y una máxima de 25°C. Las probabilidades de lluvia se mantendrán entre el 10% y el 40%, mientras que el viento podría intensificarse levemente por la tarde.

Domingo con mejora parcial

Para el domingo se espera una leve mejora en las condiciones del tiempo. Durante la madrugada y la mañana el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones (entre 0% y 10%).

Sin embargo, hacia la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones aislados, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. La temperatura continuará en ascenso, alcanzando una máxima cercana a los 28°C.

Recomendaciones ante tormentas

Desde el SMN recuerdan la importancia de:

Evitar actividades al aire libre durante tormentas.

No refugiarse bajo árboles o estructuras precarias.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Circular con precaución ante la posible reducción de visibilidad.

De esta manera, la provincia atraviesa un cierre de semana con condiciones variables, donde la inestabilidad será protagonista antes de una mejora gradual hacia el cierre del fin de semana.