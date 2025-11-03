lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 10:03
Espectáculos.

Juana Tinelli compartió los mensajes de apoyo tras sus críticas a Marcelo Tinelli: 'Nunca te calles nada"

La hija menor de Marcelo Tinelli compartió más de 60 mensajes de apoyo en redes, luego del fuerte descargo que hizo contra el conductor.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Juana Tinelli y Marcelo Tinelli

Juana Tinelli y Marcelo Tinelli

Juana Tinelli mostró los mensajes de apoyo que recibió. (Foto: captura Instagram/juanittinelli1)

Juana Tinelli mostró los mensajes de apoyo que recibió. (Foto: captura Instagram/juanittinelli1)

Juana Tinelli publicó fuertes críticas en contra de su papá. (Foto: Instagram/juanittinelli - marcelotinelli)

Juana Tinelli publicó fuertes críticas en contra de su papá. (Foto: Instagram/juanittinelli - marcelotinelli)

Tanto Marcelo como Candelaria Tinelli compartieron el mismo mensaje en sus redes. (Foto: Instagram/candelariatinelli)

Tanto Marcelo como Candelaria Tinelli compartieron el mismo mensaje en sus redes. (Foto: Instagram/candelariatinelli)

Juana Tinelli, de 22 años, volvió a ser tendencia luego de compartir en sus redes sociales los mensajes que recibió tras las fuertes críticas que le hizo a su padre, Marcelo Tinelli. La joven había publicado un extenso comunicado en el que expresó su malestar por la exposición mediática y decisiones familiares del conductor.

Lee además
el duro mensaje de juanita tinelli tras la amenaza de muerte: ¿que dijo sobre marcelo tinelli?
Comunicado.

El duro mensaje de Juanita Tinelli tras la amenaza de muerte: ¿Qué dijo sobre Marcelo Tinelli?
Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis.   video
Mundo musical.

Chris Martin apareció por sorpresa en el show de Tini Stoessel en Tecnópolis

Juana Tinelli
Juana Tinelli mostró los mensajes de apoyo que recibió. (Foto: captura Instagram/juanittinelli1)

Juana Tinelli mostró los mensajes de apoyo que recibió. (Foto: captura Instagram/juanittinelli1)

Horas más tarde, Juana utilizó nuevamente su cuenta de Instagram para agradecer el respaldo de sus seguidores. Compartió más de 60 historias con mensajes de apoyo, afecto y comprensión de parte del público. “Recuperá esa hermosa sonrisa que tenías de niña”, “Nunca te calles nada” y “Tenés una valentía enorme”, fueron algunas de las frases que mostró.

Entre los mensajes, muchos usuarios destacaron la figura de Paula Robles, madre de Juana, y la calificaron como una mujer “madura y presente”. Otros seguidores valoraron la sinceridad de la joven y su decisión de expresarse públicamente sobre un tema familiar.

Juana Tinelli
Juana Tinelli publicó fuertes críticas en contra de su papá. (Foto: Instagram/juanittinelli - marcelotinelli)

Juana Tinelli publicó fuertes críticas en contra de su papá. (Foto: Instagram/juanittinelli - marcelotinelli)

La respuesta de Marcelo Tinelli y la reacción familiar

Tras el descargo de su hija, Marcelo Tinelli publicó una foto junto a Juana en sus historias de Instagram con un mensaje breve pero emotivo: “Te amo siempre mi pebe, con toda mi alma”. De esta manera, el conductor buscó transmitir cercanía y afecto en medio del conflicto.

Antes de esa publicación, el animador había compartido un texto en el que reconoció la gravedad del episodio que atraviesan. “Mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, escribió, dejando en claro que el caso también está siendo investigado.

Marcelo como Candelaria Tinelli
Tanto Marcelo como Candelaria Tinelli compartieron el mismo mensaje en sus redes. (Foto: Instagram/candelariatinelli)

Tanto Marcelo como Candelaria Tinelli compartieron el mismo mensaje en sus redes. (Foto: Instagram/candelariatinelli)

Marcelo y su hija Candelaria Tinelli difundieron el mismo comunicado en sus redes, donde manifestaron estar “muy tristes y preocupados” por lo ocurrido. El conductor agregó que prefiere mantener la privacidad familiar y que “no hará más declaraciones” sobre el tema.

Mientras tanto, Juana sigue recibiendo muestras de cariño en las redes, donde sus seguidores destacan su coraje y piden respeto por la intimidad del conflicto.

