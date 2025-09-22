lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 12:02
Imperdible.

Charly García y Sting confirmaron fecha y nombre de la canción que estrenarán juntos

Las leyendas de la música se unieron para sacar una canción que promete ser una obra de arte. Ambos artistas subieron el "teaser" y el anuncio a sus redes sociales.

Por  Analía Farfán
Charly García y Sting se reencontraron en Buenos Aires antes del show del británico en el Movistar Arena.

Charly García y Sting se reencontraron en Buenos Aires antes del show del británico en el Movistar Arena.

Después de la noticia de que Charly García y Sting ex bajista y lider de The Police, presentarían una canción, este lunes se conoció un avance del video, la fecha de estreno y el nombre del trabajo que van a presentar juntos.

La canción que sacarán juntos saldrá a la luz el 9 de octubre en todas las plataformas además de ser parte de un vinilo simple ambos lados. "In the city" es el título del tema que forma parte del disco de Charly Kill Gill.

Charly García y Sting

Charly García y Sting publicaron el "teaser" en redes sociales

La publicación que ambos artistas compartieron en redes sociales muestra a Charly arriba de un taxi recorriendo la ciudad de Buenos Aires de noche y a Sting caminando por las calles de Nueva York con un bajo al hombro, entre otras escenas.

Al finalizar el video se ve en letras amarillas el nombre "In the city" (en la ciudad), con los nombres de ambos cantantes y la fecha (9 de octubre) que anuncia el tan esperado trabajo por miles de fanáticos de ambos artistas.

No está claro aún si el autor de - Yendo de la cama al living y Demoliendo hoteles -entre otras canciones que son parte de la cultura e historia argentina- hará alguna línea de voz, aunque probablemente se encargue de algún coro.

La relación entre ambos cantantes

Más allá de la expectativa, lo cierto es que no se trata de dos artistas que se crucen por primera vez. Sting y Charly compartieron escenario en 1988 durante el concierto de Amnistía Internacional en River. Desde entonces se profesaron respeto mutuo, aunque nunca habían concretado un trabajo en conjunto.

La relación, con el tiempo, se transformó en amistad. Sting suele recordar la influencia del rock latinoamericano y Charly ha reconocido en más de una ocasión la admiración que le tiene al ex líder de The Police. Lo que parecía una coincidencia histórica terminó siendo el punto de partida para un proyecto compartido.

