lunes 22 de diciembre de 2025

22 de diciembre de 2025 - 12:31
Miranda! anunció una pausa de un año en pleno show en Ferro: "Vamos a descansar de los escenarios"

Con el estadio colmado, Ale Sergi confirmó el parate de Miranda!: “vamos a descansar de los escenarios por un añito”, y Juliana Gattas no pudo contenerse.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Diseño sin título (3)
En su tercer show del año en Ferro —otra vez con entradas agotadas— el dúo desplegó una puesta que replicó el universo de Nuevo Hotel Miranda!: disfraces, estética pop y un público completamente entregado, entre la euforia y esa nostalgia difícil de disimular.

El quiebre emocional llegó cuando Ale Sergi tomó el micrófono y lo dijo sin vueltas: “Vamos a descansar de los escenarios por un añito… porque queremos grabar un disco en el estudio todos los días”. A su lado, Juliana Gattas se quebró y las lágrimas marcaron el tono de un anuncio que el estadio recibió en silencio primero y en ovación después.

Vamos a grabar un disco

El motivo: estudio, disco y un 2026 sin shows

Lejos de alimentar rumores de separación, el mensaje fue claro: es una pausa, no un final. Sergi remarcó el agradecimiento al público y aseguró que se van “con alegría” por todo lo vivido en estos años, con la promesa implícita de volver renovados.

En medio de esa montaña rusa de emociones, el show también tuvo lugar para los momentos de fiesta total: Tini Stoessel apareció como invitada para cantar “Me Gusta” y el estadio explotó. Después, el cierre con “Don” terminó de sellar una postal de despedida a la altura de una banda que convirtió sus canciones en himnos generacionales.

Miranda desmiente su separación y canta con Tini

Según lo que trascendió, 2026 será un año sin shows, enfocado en la composición y el trabajo de estudio. La decisión apunta a bajar el ritmo de la ruta y reemplazar el “ruido” del estadio por la rutina creativa diaria para preparar nuevo material.

Aun así, el parate tendría una excepción ligada a España: Miranda! participa del Benidorm Fest 2026 con bailamamá y la canción “Despierto Amándote”, cuya presentación y fechas del certamen (10, 12 y 14 de febrero) ya figuran en RTVE

