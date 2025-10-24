viernes 24 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de octubre de 2025 - 16:59
Luto.

Murió la actriz Isabelle Tate, de "9-1-1: Nashville": cuál era su enfermedad

Realizó su primer papel en la producción de Ryan Murphy. La actriz murió luego de luchar contra la rara enfermedad neurológica de Charcot-Marie-Tooth.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Murió Isabelle Tate, actriz de “9-1-1: Nashville”, por un rara enfermedad. &nbsp;

Murió Isabelle Tate, actriz de “9-1-1: Nashville”, por un rara enfermedad.

 

El mundo del espectáculo atraviesa un profundo dolor tras el fallecimiento de Isabelle Tate, una joven actriz que integraba el elenco de la nueva producción de ABC, 9-1-1: Nashville. La actriz murió el pasado domingo a los 23 años, víctima de una inusual variante de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

Lee además
La actriz Olivia Cooke dio nuevos detalles sobre la tercera temporada de la serie.
Streaming.

La actriz Olivia Cooke detalló como viene la 3° temporada de la serie "House of the Dragon"
Su salto a la fama fue con la serie de HBO Vice Principals.
Streaming.

Murió una reconocida actriz que triunfó en "Big Bang Theory" y "Two and a Half Men"

Se trata de un trastorno neurológico hereditario que compromete los nervios responsables del movimiento muscular. La triste noticia fue confirmada por su representante en la agencia McCray, con sede en Nashville, mediante un sentido comunicado publicado en redes sociales.

La agencia de Isabelle Tate confirmó su fallecimiento.

Comunicado oficial y primeras palabras de homenaje a la actriz

“Estamos profundamente tristes y con el corazón roto al compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre”, expresó la agencia a través de Instagram. En el mensaje agregaron: “Conozco a Izzy desde que era adolescente y recientemente había retomado su carrera como actriz. Obtuvo el papel en la primera serie para la que audicionó, 9-1-1: Nashville. Disfrutó enormemente la experiencia”.

El rol de Isabelle Tate como Julie en el episodio piloto de 9-1-1: Nashville, grabado en junio y emitido el 9 de octubre de 2025, representó su estreno profesional en la televisión estadounidense. Aunque su aparición fue breve, tuvo un impacto notable, interpretando a una joven víctima que interactuaba con los socorristas de la serie creada por Ryan Murphy, una expansión del exitoso universo 9-1-1.

Murió Isabelle Tate.

La producción sigue las emergencias y vidas personales de un grupo de bomberos, paramédicos y policías en Tennessee, con un elenco encabezado por Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley y Juani Feliz.

El capítulo con la participación de Tate se filmó en junio, y su emisión recibió respuestas positivas en redes sociales, donde los espectadores resaltaron su naturalidad y carisma frente a la cámara. Según su representante, su participación en 9-1-1: Nashville representó su “primer gran paso en el mundo de la actuación”, demostrando su determinación por continuar pese a los obstáculos de salud que enfrentaba.

La actriz de 23 años, que debutó en la serie de Ryan Murphy, falleció tras enfrentar la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

Vida, legado y despedida de Isabelle Tate

El obituario indica que Isabelle Tate nació y se crió en Nashville, Tennessee, y se graduó en Negocios en la Universidad Estatal de Middle Tennessee. Más allá de la actuación, sentía una profunda pasión por la música y el voluntariado. Sus seres queridos la recuerdan como una persona llena de vitalidad, generosidad y creatividad.

Amaba visitar refugios de animales, escribir y grabar música con sus amigos”, señala el texto fúnebre. También será recordada por su humor y capacidad de motivar e inspirar a quienes la rodeaban.

Isabelle Tate falleció el domingo a causa de un trastorno neurológico.

Le sobreviven su madre, Katerina Kazakos Tate, su padrastro Vishnu Jayamohan, su padre John Daniel Tate y su hermana Daniella Tate. El servicio fúnebre se realizará el 24 de octubre en Brentwood, Tennessee, donde familiares, amigos y compañeros se reunirán para rendirle homenaje.

El fallecimiento de Isabelle Tate provocó un aluvión de mensajes de condolencia en la industria del entretenimiento, especialmente entre el equipo de 9-1-1: Nashville, quienes expresaron su cariño a través de las redes sociales. “Era una luz brillante en el set. Su entusiasmo era contagioso y su trabajo dejó una impresión duradera”, escribió uno de los productores asociados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La actriz Olivia Cooke detalló como viene la 3° temporada de la serie "House of the Dragon"

Murió una reconocida actriz que triunfó en "Big Bang Theory" y "Two and a Half Men"

Emilia Clarke, la actriz de Game of Thrones, enamorada de Jujuy

Así es el nuevo look de Susan Boyle que sorprendió a sus fanáticos

Lowrdez de Bandana abandonó el hospital luego que la rescaten del departamento de su ex

Lo que se lee ahora
La cantante abandonó la institución por su propia voluntad y con autorización de su familia. video
Preocupación.

Lowrdez de Bandana abandonó el hospital luego que la rescaten del departamento de su ex

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tormenta en Jujuy.
Atención.

Clima en Jujuy: Pronostican descenso de temperatura y tormentas eléctricas

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn
Fútbol.

Confirmaron los partidos de vuelta del Reducido: qué pasa con Gimnasia de Jujuy y Madryn

Lourdes Fernández había denunciado a su pareja por violencia de género (Foto de archivo)
Angustiante.

Cómo encontraron a la ex Bandana Lourdes Fernández

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana
País.

Allanaron la casa del novio de Lourdes Fernández, lo detuvieron y encontraron a la ex Bandana

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Policiales.

Revelan detalles del crimen que conmociona a Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel