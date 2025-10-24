Murió la actriz Isabelle Tate, de "9-1-1: Nashville": cuál era su enfermedad

El mundo del espectáculo atraviesa un profundo dolor tras el fallecimiento de Isabelle Tate , una joven actriz que integraba el elenco de la nueva producción de ABC , 9-1-1: Nashville. La actriz murió el pasado domingo a los 23 años , víctima de una inusual variante de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

Se trata de un trastorno neurológico hereditario que compromete los nervios responsables del movimiento muscular . La triste noticia fue confirmada por su representante en la agencia McCray , con sede en Nashville , mediante un sentido comunicado publicado en redes sociales .

“Estamos p rofundamente tristes y con el corazón roto al compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre”, expresó la agencia a través de Instagram . En el mensaje agregaron: “Conozco a Izzy desde que era adolescente y recientemente había retomado su carrera como actriz . Obtuvo el papel en la primera serie para la que audicionó, 9-1-1: Nashville. Disfrutó enormemente la experiencia ”.

El rol de Isabelle Tate como Julie en el episodio piloto de 9-1-1: Nashville, grabado en junio y emitido el 9 de octubre de 2025 , representó su estreno profesional en la televisión estadounidense . Aunque su aparición fue breve , tuvo un impacto notable , interpretando a una joven víctima que interactuaba con los socorristas de la serie creada por Ryan Murphy , una expansión del exitoso universo 9-1-1 .

Murió Isabelle Tate.

La producción sigue las emergencias y vidas personales de un grupo de bomberos, paramédicos y policías en Tennessee, con un elenco encabezado por Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley y Juani Feliz.

El capítulo con la participación de Tate se filmó en junio, y su emisión recibió respuestas positivas en redes sociales, donde los espectadores resaltaron su naturalidad y carisma frente a la cámara. Según su representante, su participación en 9-1-1: Nashville representó su “primer gran paso en el mundo de la actuación”, demostrando su determinación por continuar pese a los obstáculos de salud que enfrentaba.

Vida, legado y despedida de Isabelle Tate

El obituario indica que Isabelle Tate nació y se crió en Nashville, Tennessee, y se graduó en Negocios en la Universidad Estatal de Middle Tennessee. Más allá de la actuación, sentía una profunda pasión por la música y el voluntariado. Sus seres queridos la recuerdan como una persona llena de vitalidad, generosidad y creatividad.

“Amaba visitar refugios de animales, escribir y grabar música con sus amigos”, señala el texto fúnebre. También será recordada por su humor y capacidad de motivar e inspirar a quienes la rodeaban.

Isabelle Tate falleció el domingo a causa de un trastorno neurológico.

Le sobreviven su madre, Katerina Kazakos Tate, su padrastro Vishnu Jayamohan, su padre John Daniel Tate y su hermana Daniella Tate. El servicio fúnebre se realizará el 24 de octubre en Brentwood, Tennessee, donde familiares, amigos y compañeros se reunirán para rendirle homenaje.

El fallecimiento de Isabelle Tate provocó un aluvión de mensajes de condolencia en la industria del entretenimiento, especialmente entre el equipo de 9-1-1: Nashville, quienes expresaron su cariño a través de las redes sociales. “Era una luz brillante en el set. Su entusiasmo era contagioso y su trabajo dejó una impresión duradera”, escribió uno de los productores asociados.