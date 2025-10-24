Murió la actriz Isabelle Tate, de "9-1-1: Nashville": cuál era su enfermedad

El mundo del espectáculo atraviesa un profundo dolor tras el fallecimiento de Isabelle Tate, una joven actriz que integraba el elenco de la nueva producción de ABC, 9-1-1: Nashville. La actriz murió el pasado domingo a los 23 años, víctima de una inusual variante de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.
Se trata de un trastorno neurológico hereditario que compromete los nervios responsables del movimiento muscular. La triste noticia fue confirmada por su representante en la agencia McCray, con sede en Nashville, mediante un sentido comunicado publicado en redes sociales.
Comunicado oficial y primeras palabras de homenaje a la actriz
“Estamos profundamente tristes y con el corazón roto al compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre”, expresó la agencia a través de Instagram. En el mensaje agregaron: “Conozco a Izzy desde que era adolescente y recientemente había retomado su carrera como actriz. Obtuvo el papel en la primera serie para la que audicionó, 9-1-1: Nashville. Disfrutó enormemente la experiencia”.
El rol de Isabelle Tate como Julie en el episodio piloto de 9-1-1: Nashville, grabado en junio y emitido el 9 de octubre de 2025, representó su estreno profesional en la televisión estadounidense. Aunque su aparición fue breve, tuvo un impacto notable, interpretando a una joven víctima que interactuaba con los socorristas de la serie creada por Ryan Murphy, una expansión del exitoso universo 9-1-1.
La producción sigue las emergencias y vidas personales de un grupo de bomberos, paramédicos y policías en Tennessee, con un elenco encabezado por Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley y Juani Feliz.
El capítulo con la participación de Tate se filmó en junio, y su emisión recibió respuestas positivas en redes sociales, donde los espectadores resaltaron su naturalidad y carisma frente a la cámara. Según su representante, su participación en 9-1-1: Nashville representó su “primer gran paso en el mundo de la actuación”, demostrando su determinación por continuar pese a los obstáculos de salud que enfrentaba.
Vida, legado y despedida de Isabelle Tate
El obituario indica que Isabelle Tate nació y se crió en Nashville, Tennessee, y se graduó en Negocios en la Universidad Estatal de Middle Tennessee. Más allá de la actuación, sentía una profunda pasión por la música y el voluntariado. Sus seres queridos la recuerdan como una persona llena de vitalidad, generosidad y creatividad.
“Amaba visitar refugios de animales, escribir y grabar música con sus amigos”, señala el texto fúnebre. También será recordada por su humor y capacidad de motivar e inspirar a quienes la rodeaban.
Le sobreviven su madre, Katerina Kazakos Tate, su padrastro Vishnu Jayamohan, su padre John Daniel Tate y su hermana Daniella Tate. El servicio fúnebre se realizará el 24 de octubre en Brentwood, Tennessee, donde familiares, amigos y compañeros se reunirán para rendirle homenaje.
El fallecimiento de Isabelle Tate provocó un aluvión de mensajes de condolencia en la industria del entretenimiento, especialmente entre el equipo de 9-1-1: Nashville, quienes expresaron su cariño a través de las redes sociales. “Era una luz brillante en el set. Su entusiasmo era contagioso y su trabajo dejó una impresión duradera”, escribió uno de los productores asociados.
