Emilia Clarke, la actriz de Game of Thrones, enamorada de Jujuy

Emilia Clarke, reconocida mundialmente por su papel como Daenerys Targaryen en Game of Thrones, publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram mostrando distintos paisajes del norte argentino, entre ellos las Salinas Grandes de Jujuy.
Las imágenes que enamoraron a sus seguidores
En las fotos, Emilia Clarke aparece disfrutando del sol y el paisaje blanco de las Salinas Grandes, uno de los destinos más visitados de la provincia de Jujuy, donde también aprovechó para pasar la noche y ver las estrellas.
Con su estilo alegre, escribió: “Por fin… por fin… unas vacaciones para documentar”.
Las imágenes alcanzaron miles de reacciones en cuestión de horas. Sus seguidores destacaron la elección del destino y el contraste entre la figura de una estrella internacional y la inmensidad natural del altiplano jujeño.
El impacto de su visita en las redes
En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene casi 30 millones de seguidores, las fotos tomadas en Jujuy sumaron comentarios de fans de todo el mundo. Muchos de ellos se mostraron sorprendidos por la belleza del paisaje argentino y dejaron mensajes preguntando por la ubicación exacta de las salinas.
Desde distintas agencias de turismo locales destacaron que cada publicación de una figura internacional genera interés inmediato en los destinos de la región, sobre todo entre turistas europeos y norteamericanos.
¿Quién es Emilia Clarke?
Emilia Clarke es una actriz británica reconocida internacionalmente por interpretar a Daenerys Targaryen, la “Madre de Dragones”, en la exitosa serie de HBO Game of Thrones.
Nació el 23 de octubre de 1986 en Londres, Inglaterra, y estudió actuación en el Drama Centre London, una prestigiosa escuela de arte dramático. Su carrera despegó en 2011 cuando fue elegida para el papel que la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión mundial.
Clarke es admirada no solo por su talento, sino también por su carisma, sentido del humor y compromiso con causas sociales. Ha sido nombrada en varias ocasiones como una de las mujeres más influyentes del entretenimiento.
La actriz Emilia Clarke en Game of Thrones
La actriz Emilia Clarke en Game of Thrones.
