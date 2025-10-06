Murió una reconocida actriz que triunfó en "Big Bang Theory" y "Two and a Half Men"

Su salto a la fama fue con la serie de HBO Vice Principals.

La actriz Kimberly Hebert Gregory , reconocida por su papel en la comedia de HBO Vice Principals , murió el pasado 3 de octubre a los 52 años . La trayectoria artística de esta intérprete estadounidense abarcó numerosos roles destacados en series de televisión de gran éxito. Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentran The Big Bang Theory.

Streaming. La actriz Ana Garibaldi, estrella de "En el Barro", detalló como fue el rodaje con la China Suárez

Farándula. El día que Nico Vázquez tuvo un ida y vuelta con la actriz de Vikingos: ¿Intento de conquista?

En dicha serie, dio vida a la Señora Davora ; Grey’s Anatomy , en el papel de Deborah Curzon. También se la recuerda por su participacín en Better Call Saul , como Kyra Hay . Además, participó en otras producciones reconocidas como Two and a Half Men , Brooklyn Nine-Nine , Dollface y Gossip Girl , consolidando una carrera variada y exitosa en la televisión.

La noticia de su fallecimiento, cuya causa aún no ha sido confirmada, generó una rápida reacción entre sus colegas , quienes expresaron su dolor y le dedicaron sentidas palabras en memoria de la actriz.

Quién era Kimberly Hebert Gregory, la actriz fallecida de Vice Principal

Kimberly Hebert Gregory nació el 7 de diciembre de 1972 en Houston, Texas. La actriz estadounidense, graduada en psicología por Mount Holyoke College, comenzó su carrera en el teatro a finales de los años 90. Su reconocimiento masivo llegó en 2016 gracias a su papel destacado en Vice Principals, serie de dos temporadas, donde interpretó a Belinda Brown, una directora de escuela que se convirtió en su rol más emblemático.

No obstante, su debut cinematográfico se produjo años antes. En 2007, formó parte del film romántico I Think I Love My Wife y ese mismo año tuvo su primera aparición en televisión, participando en la serie dramática The Black Donnellys.

Su salto a la fama fue con la serie de HBO Vice Principals.

A lo largo de su trayectoria en la pantalla grande, abordó distintos géneros cinematográficos. Su trabajo incluyó la comedia negra Arizona (2018), el drama romántico adolescente A dos metros de ti (2019), Miss Virginia (2019), y la película de suspenso John Henry (2020).

Además, participó en la serie Kevin (Probably) Saves the World y se aventuró en el terreno de la animación con la producción infantil de aventuras El mundo de Craig. Su talento no se limitó al entretenimiento ficticio. Interpretó a la agente de talentos Ruth Jean Baskerville Bowen en la temporada dedicada a Aretha Franklin dentro de la serie antológica Genius, emitida por National Geographic.

La actriz estadounidense participó de una numerosa cantidad de series exitosas.

Reacciones por su fallecimiento y homenaje de su exesposo

La noticia del deceso de Hebert fue difundida por su exmarido, Chester Gregory, con quien compartió un hijo. El actor anunció la pérdida el pasado sábado a través de su cuenta de Instagram, dedicándole un emotivo tributo a Kimberly, recordándola por su "luz, alegría y brillantez".

Considerándola mucho más que una exesposa, Chester ofreció una emotiva reflexión sobre el impacto de Kimberly en su vida.

“Eras la brillantez personificada, una mujer negra cuya mente iluminaba cada rincón, cuya presencia irradiaba pasión y gracia”, escribió Chester. “Nos enseñaste lecciones de valentía, arte, resiliencia y cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo debido”.

Dolor por la muerte de Kimberly Hebert Gregory.

“Más que una exesposa, eras mi amiga”, agregó visiblemente conmovido. “Gracias, Kimberly, por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca estuvo definida por la batalla, sino por la belleza que llevaste a cabo”. El actor y cantante estadounidense Leslie Odom Jr. expresó su conmoción y respondió al homenaje de Chester: “Un homenaje precioso, hermano. ¡Qué luz nos dio! Lo siento mucho”.

Otras personalidades del mundo del entretenimiento reaccionaron de inmediato, entre ellas Walton Goggins, su compañero en Vice Principals. Desde su cuenta de Instagram, expresó: “Me hizo reír como ninguna. Una profesional. Una maldita SOPRANO que nunca fallaba una nota. Te extrañaremos, amiga. Tanto como lo sabes”.

La destacada actriz de 52 años tuvo participaciones en numerosas series que quedaron en el recuerdo de millones de personas.

Por su parte, la actriz Kym Whitley compartió un mensaje conmovedor: “¡Nooooo! ¡No tengo palabras! Estaba luchando por todo lo alto. Era una luz para el mundo”.