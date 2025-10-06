lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 17:38
Streaming.

Murió una reconocida actriz que triunfó en "Big Bang Theory" y "Two and a Half Men"

Se trata de Kimberly Hebert Gregory. La noticia de su muerte fue comunicada por sus allegados más cercanos, quienes expresaron profundo dolor.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Su salto a la fama fue con la serie de HBO Vice Principals.

Su salto a la fama fue con la serie de HBO Vice Principals.

La actriz Kimberly Hebert Gregory, reconocida por su papel en la comedia de HBO Vice Principals, murió el pasado 3 de octubre a los 52 años. La trayectoria artística de esta intérprete estadounidense abarcó numerosos roles destacados en series de televisión de gran éxito. Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentran The Big Bang Theory.

Lee además
El día que la actriz de Vikingos intentó conquistar a Nico Vázquez.
Farándula.

El día que Nico Vázquez tuvo un ida y vuelta con la actriz de Vikingos: ¿Intento de conquista?
Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie.
Streaming.

La actriz Ana Garibaldi, estrella de "En el Barro", detalló como fue el rodaje con la China Suárez

En dicha serie, dio vida a la Señora Davora; Grey’s Anatomy, en el papel de Deborah Curzon. También se la recuerda por su participacín en Better Call Saul, como Kyra Hay. Además, participó en otras producciones reconocidas como Two and a Half Men, Brooklyn Nine-Nine, Dollface y Gossip Girl, consolidando una carrera variada y exitosa en la televisión.

Kimberly Hebert Gregory falleció a los 52 años.

La noticia de su fallecimiento, cuya causa aún no ha sido confirmada, generó una rápida reacción entre sus colegas, quienes expresaron su dolor y le dedicaron sentidas palabras en memoria de la actriz.

Quién era Kimberly Hebert Gregory, la actriz fallecida de Vice Principal

Kimberly Hebert Gregory nació el 7 de diciembre de 1972 en Houston, Texas. La actriz estadounidense, graduada en psicología por Mount Holyoke College, comenzó su carrera en el teatro a finales de los años 90. Su reconocimiento masivo llegó en 2016 gracias a su papel destacado en Vice Principals, serie de dos temporadas, donde interpretó a Belinda Brown, una directora de escuela que se convirtió en su rol más emblemático.

No obstante, su debut cinematográfico se produjo años antes. En 2007, formó parte del film romántico I Think I Love My Wife y ese mismo año tuvo su primera aparición en televisión, participando en la serie dramática The Black Donnellys.

Su salto a la fama fue con la serie de HBO Vice Principals.

A lo largo de su trayectoria en la pantalla grande, abordó distintos géneros cinematográficos. Su trabajo incluyó la comedia negra Arizona (2018), el drama romántico adolescente A dos metros de ti (2019), Miss Virginia (2019), y la película de suspenso John Henry (2020).

Además, participó en la serie Kevin (Probably) Saves the World y se aventuró en el terreno de la animación con la producción infantil de aventuras El mundo de Craig. Su talento no se limitó al entretenimiento ficticio. Interpretó a la agente de talentos Ruth Jean Baskerville Bowen en la temporada dedicada a Aretha Franklin dentro de la serie antológica Genius, emitida por National Geographic.

La actriz estadounidense participó de una numerosa cantidad de series exitosas.

Reacciones por su fallecimiento y homenaje de su exesposo

La noticia del deceso de Hebert fue difundida por su exmarido, Chester Gregory, con quien compartió un hijo. El actor anunció la pérdida el pasado sábado a través de su cuenta de Instagram, dedicándole un emotivo tributo a Kimberly, recordándola por su "luz, alegría y brillantez".

Considerándola mucho más que una exesposa, Chester ofreció una emotiva reflexión sobre el impacto de Kimberly en su vida.

“Eras la brillantez personificada, una mujer negra cuya mente iluminaba cada rincón, cuya presencia irradiaba pasión y gracia”, escribió Chester. “Nos enseñaste lecciones de valentía, arte, resiliencia y cómo seguir adelante, incluso cuando la vida exigía más de lo debido”.

Dolor por la muerte de Kimberly Hebert Gregory.

“Más que una exesposa, eras mi amiga”, agregó visiblemente conmovido. “Gracias, Kimberly, por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca estuvo definida por la batalla, sino por la belleza que llevaste a cabo”. El actor y cantante estadounidense Leslie Odom Jr. expresó su conmoción y respondió al homenaje de Chester: “Un homenaje precioso, hermano. ¡Qué luz nos dio! Lo siento mucho”.

Otras personalidades del mundo del entretenimiento reaccionaron de inmediato, entre ellas Walton Goggins, su compañero en Vice Principals. Desde su cuenta de Instagram, expresó: “Me hizo reír como ninguna. Una profesional. Una maldita SOPRANO que nunca fallaba una nota. Te extrañaremos, amiga. Tanto como lo sabes”.

La destacada actriz de 52 años tuvo participaciones en numerosas series que quedaron en el recuerdo de millones de personas.

Por su parte, la actriz Kym Whitley compartió un mensaje conmovedor: “¡Nooooo! ¡No tengo palabras! Estaba luchando por todo lo alto. Era una luz para el mundo”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El día que Nico Vázquez tuvo un ida y vuelta con la actriz de Vikingos: ¿Intento de conquista?

La actriz Ana Garibaldi, estrella de "En el Barro", detalló como fue el rodaje con la China Suárez

La actriz Olivia Cooke detalló como viene la 3° temporada de la serie "House of the Dragon"

La mejor receta para hacer tortilla de verduras rápido y fácil

El truco viral de Instagram para crear videos panorámicos con estética de cine

Lo que se lee ahora
Receta de tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La mejor receta para hacer tortilla de verduras rápido y fácil

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Revelan que “Pequeño J” se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen.
Justicia.

Triple crimen narco: "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes los asesinatos

Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel