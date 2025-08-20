El día que Nico Vázquez tuvo un ida y vuelta con la actriz de Vikingos: ¿Intento de conquista?

Hace más de un mes, la vida de Nico Vázquez y Gimena Accardi se vio sacudida tras su separación después de 18 años juntos. Con la reciente revelación de la infidelidad de Gimena en la etapa final de la relación, volvió a circular en redes un video del intercambio entre Nico y la actriz Katheryn Winnick , conocida por su papel en Vikingos .

La charla, en tono de broma, llamó la atención por la inesperada aparición de una estrella internacional y cobra nueva relevancia en medio del turbulento momento personal de la pareja.

En ese contexto, Gime confesó que, de elegir un referente, sería Ragnar , interpretado por Travis Fimmel . La conversación dio un giro cuando Vázquez decidió enviar un mensaje directo a Katheryn , mundialmente reconocida por su papel de Lagertha . Aunque admitió que el inglés no es su fuerte, se animó a escribirle un mensaje espontáneo a la actriz canadiense.

Durante la interacción, Vázquez se dirigió a la actriz en español: “Miro tus ojos y veo el paraíso . Mi nombre es Nicolás Vázquez . Mi inglés es malo, pero mi personalidad es muy buena. Te amo, Lagertha ”. La situación se volvió más divertida cuando añadió: “Quiero ser tu Ragnar ”, mientras mostraba sus abdominales . Accardi , por su parte, dejó en claro que el juego debía detenerse allí, mostrando un gesto de límite en su rostro.

— Tendencias Explorer (@PqTTExplorer) August 19, 2025

El episodio ganó aún más repercusión cuando Katheryn Winnick respondió con un mensaje grabado que mezclaba humor y coquetería. Comenzó con cercanía: “Hola, Nicolás. Soy Katheryn Winnick, de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el hermoso mensaje. Realmente tenés unos ojos hermosos”. La conversación se intensificó cuando la actriz lo invitó: “Espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un vikingo y mi escudero y guerrero personal?”.

La situación volvió a cobrar relevancia tras la revelación pública de la infidelidad de Accardi. El video del intercambio entre ambos resurgió en redes y se viralizó, recordando aquel momento de complicidad y juego mediático, pero ahora en el marco de la reciente ruptura de la pareja.

La reacción de Nico Vázquez frente a la infidelidad de Gime Accardi

Tras la confesión pública de su expareja, y entre emociones de tristeza y desconcierto, el actor que interpretó a Rocky Balboa decidió abrirse y contar cómo estaba atravesando la situación y cuál había sido su último intercambio con la actriz.

“Me da mucha vergüenza, tengo la necesidad de atenderlos, es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo. Hoy Gime eligió dar la versión de los hechos. La realidad es lo que dijo ella ante algunas cosas que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde mi lugar, para mí sigue siendo una persona muy importante, y lo va a ser siempre, somos familia. Hoy al mediodía estuve con ella, me fui a nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba porque obviamente fue una mañana muy movida para ella”, expresó Vázquez en América Noticias.

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi. Nico Vázquez confirmó la separación tras obtener pruebas concretas de la relación paralela de Accardi.

En ese contexto, Nicolás también habló sobre la cobertura mediática del tema y remarcó el vínculo afectivo que compartió con Accardi: “Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer. Lo que dijo es lo que sucedió, me apena la situación. Fue una historia muy linda, 18 años de muchas cosas, casi todas las conocen, pero hay cosas que suceden dentro de cuatro paredes, y obviamente no somos una pareja perfecta como mucha gente pensaba que éramos, nos pasan las mismas cosas, y así y todo las hemos enfrentado y superado con amor”.