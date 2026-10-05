Nobel de Medicina 2026: distinguieron a tres científicos por sus avances sobre el cerebro

El Premio Nobel de Medicina 2026 reconoció el trabajo de tres científicos dedicados a estudiar cómo el cerebro puede controlar la actividad de células nerviosas específicas, mediante mecanismos capaces de encenderlas o apagarlas. Los científicos distinguidos son Karl Deisseroth , de 54 años; Peter Hegemann , de 71; y Georg Nagel , de 73.

Premiada. Nobel de la Paz para María Corina Machado: "Es un faro de la democracia y de la libertad"

Sus investigaciones se concentraron en los canales iónicos sensibles a la luz y en el desarrollo de la optogenética , una línea de trabajo que permitió avanzar en el estudio de la actividad neuronal. Los tres desarrollan su labor académica en instituciones universitarias de Estados Unidos y Alemania .

De acuerdo con la Asamblea del Nobel , los tres investigadores desarrollan sus actividades en diferentes instituciones académicas. Deisseroth trabaja en la Universidad de Stanford , en California, mientras que Hegemann forma parte de la Universidad Humboldt de Berlín y Nagel desarrolla su labor en la Universidad de Würzburg , en Alemania.

Por su parte, Thomas Perlmann , secretario del comité encargado de Medicina, señaló que pudo establecer contacto telefónico con los tres científicos que recibieron el reconocimiento.

La distinción fue comunicada oficialmente en el Instituto Karolinska de Estocolmo y marcó el inicio del calendario de anuncios correspondientes a los Premios Nobel de esta semana. El reconocimiento está acompañado por una recompensa económica de 12 millones de coronas suecas, equivalente a aproximadamente US$1,2 millones. En la edición anterior, el galardón había sido otorgado a tres investigadores por sus trabajos relacionados con el sistema inmunitario.

Las claves del Premio Nobel de Medicina a tres científicos por sus investigaciones sobre la actividad cerebral

El comité del Nobel destacó la importancia de las investigaciones desarrolladas por los tres especialistas y señaló, a través de su cuenta oficial en X, que la técnica desarrollada “ahora se usa en laboratorios de todo el mundo para revelar los misterios del cerebro”.

Además, el organismo sostuvo que los investigadores “sentaron las bases de una nueva era en la neurociencia”. Según explicaron, los avances alcanzados mediante la optogenética permitieron “revelar circuitos neuronales que gobiernan recuerdos, emociones y comportamientos específicos relevantes para trastornos neurológicos y psiquiátricos”.

Desde el organismo explicaron que esta herramienta también comenzó a ser explorada dentro del ámbito de la medicina clínica, donde los especialistas buscan aprovecharla para recuperar la capacidad visual de personas con discapacidad visual.

Asimismo, señalaron que los avances de la optogenética modificaron de manera profunda la forma de comprender el funcionamiento cerebral. En ese sentido, destacaron que cada jornada suma nuevos hallazgos que contribuyen a responder una de las grandes incógnitas de la humanidad: cómo funciona el cerebro.

El hallazgo de la canalrodopsina

A comienzos de la década, Hegemann y Nagel identificaron la canalrodopsina, una proteína presente en las algas que posee características particulares en la membrana celular. Al recibir luz azul, esta proteína modifica su estructura y permite la apertura de un canal por el que ingresan iones con carga al interior de la célula. Ese movimiento produce una señal eléctrica que activa el funcionamiento celular.

El interés de Hegemann surgió a partir de una pregunta vinculada con el comportamiento de Chlamydomonas, un alga formada por una sola célula: ¿cómo consigue desplazarse en dirección a una fuente luminosa?

Las investigaciones de Hegemann y Nagel permitieron comprobar que la canalrodopsina conservaba su capacidad de reaccionar ante la luz incluso cuando era incorporada en distintos tipos de células. En otras palabras, las células que recibían esta proteína adquirían la propiedad de responder a los estímulos luminosos.

A partir de ese hallazgo, Deisseroth llevó el concepto al campo de las neuronas y convirtió a la canalrodopsina en una especie de interruptor accionado mediante la luz.

Para ello, incorporó el gen de esta proteína en neuronas de ratas y comprobó que, al exponerlas a luz azul, podía provocar la activación de una señal nerviosa. El avance fue dado a conocer en una publicación científica de 2005.

Dos años después, el investigador logró llevar este mecanismo un paso más allá y demostró que el interruptor activado mediante luz podía operar en las neuronas de ratones vivos, directamente dentro de sus cerebros.