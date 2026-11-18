La norteamericana de ascendencia alemana Andrea Schmidt Timmons fue distinguida por Guinness World Records al establecer una marca por tener la mayor colección de tatuajes dedicados a un mismo personaje de dibujos animados en el cuerpo, dentro de la categoría femenina.

La mujer, que vive en Fayetteville, Carolina del Norte , tiene 83 imágenes de Mickey Mouse distribuidas entre los brazos, la espalda, las manos y la cara. Schmidt Timmons llegó al mundo en 1967 en Ulm, Alemania . Seis años después, en 1973 , emigró a Estados Unidos junto a su madre.

De acuerdo con lo que contó a Guinness World Records, mientras se acostumbraba a su nueva vida empezó a mirar por televisión los dibujos animados protagonizados por Mickey Mouse , lo que dio origen a una conexión especial con el personaje que se mantuvo a lo largo del tiempo.

A medida que pasaba el tiempo, el cariño por el personaje se volvió cada vez más fuerte y se convirtió en una pasión que la acompañó durante años. “Mi fascinación por Mickey Mouse fue aumentando a medida que me acostumbraba a mirar sus dibujos animados y a su manera de ser, siempre despreocupado y alegre ”, expresó en un testimonio difundido por la organización.

Mucho antes de comenzar a tatuarse, Schmidt Timmons ya había desarrollado el hábito de reunir artículos vinculados con el famoso ratón. En su hogar conserva muñecos de peluche, carteles y diversos productos de Disney. Con el paso de los años, resolvió plasmar ese fanatismo en su cuerpo a través de numerosos diseños, una decisión que terminó llevándola a conseguir una distinción a nivel mundial.

El primer tatuaje fue un Mickey clásico en el antebrazo

La colección comenzó con una ilustración del Mickey Mouse tradicional, representado con su característico pantalón rojo, calzado amarillo y guantes blancos. Schmidt Timmons eligió tatuárselo en la zona interna del antebrazo derecho, sin imaginar que ese diseño sería el primero de muchos otros que sumaría con el paso del tiempo.

Más adelante, decidió dedicarle el brazo izquierdo a una composición que agrupa distintas representaciones del famoso ratón. Entre los diseños aparecen alusiones a Steamboat Willie, el cortometraje estrenado en 1928 que marcó la primera aparición del personaje, junto con una versión de Mickey vestido de mago y otras interpretaciones correspondientes a distintas etapas de su historia.

El diseño incluye, además, una serie de ilustraciones de Mickey Mouse representado con rasgos de diferentes países, distribuidas alrededor de una imagen del Castillo de Cenicienta, ubicado en el complejo Walt Disney World. De esta manera, el conjunto de tatuajes refleja la evolución del personaje y abarca distintas versiones artísticas surgidas a lo largo de su historia.

En la espalda también combina imágenes de diversas dimensiones: algunas son pequeñas, mientras que otras ocupan superficies más amplias. En la zona inferior predominan las figuras del contorno de la cabeza de Mickey, en tanto que la parte superior reúne cinco dibujos preliminares relacionados con el proceso de creación del personaje durante los años veinte. En aquella primera etapa, Walt Disney había pensado bautizarlo Mortimer Mouse.

Los diseños inspirados en Alemania remiten a su historia familiar

Timmons señaló que las versiones de Mickey Mouse inspiradas en la cultura alemana ocupan un lugar importante dentro de su colección, ya que representan un vínculo con sus raíces y sus seres queridos. Una de estas ilustraciones está tatuada en la cara interna del antebrazo e incluye la leyenda “Mickey Maus”, denominación que recibe el personaje en Alemania.

Precisamente, ese diseño fue el primero que decidió llevar en la piel. A su lado sumó una de las incorporaciones más recientes: una representación de Mickey con estética retrofuturista, que muestra una de sus orejas ligeramente cortada, marcas de cicatrices y dibujos de tatuajes sobre el cuerpo. Esta elección guarda cierta relación con el aspecto físico de la propia coleccionista.

Entre las ilustraciones que forman parte de su colección también se encuentra un diseño de pequeñas dimensiones ubicado en la sien derecha. Andrea lo describió como el detalle que completa los tatuajes que tiene hasta el momento, aunque reconoció que aún cuenta con superficie disponible en la espalda. “Tengo lugar para más”, comentó a Guinness World Records, al tiempo que adelantó su intención de incorporar más imágenes.

La obtención del récord internacional no modificó sus planes a futuro. La mujer, que tiene tres hijos y seis nietos, aseguró que no considera terminada su colección de tatuajes y que continuará sumando artículos vinculados con Mickey Mouse. Se trata de una pasión que nació durante su niñez y que sigue presente en su vida.

A pesar de reunir numerosos artículos y llevar decenas de imágenes del ratón en la piel, Schmidt Timmons aún tiene pendiente conocer Walt Disney World. Según contó a Guinness World Records, uno de sus grandes anhelos es poder viajar al parque, fotografiarse junto a Mickey Mouse y obtener su firma frente al emblemático castillo.