Jujuy tendrá una semana con cambios en la atención de organismos públicos y servicios debido a dos fechas del calendario: el miércoles 18 de noviembre, por el Día de la Autonomía Política de Jujuy , y el lunes 23, feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Sin embargo, no todas las actividades tendrán el mismo régimen de funcionamiento.

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Historia. Por qué el 18 de noviembre se conmemora la Autonomía Política de Jujuy

El próximo fin de semana largo se extenderá desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre. El viernes 20 será una jornada laborable habitual para la mayoría de los sectores, aunque habrá excepciones en algunas dependencias provinciales.

De acuerdo con el calendario oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el lunes 23 de noviembre será feriado bancario en todo el país, por lo que las entidades financieras no tendrán atención presencial.

En cambio, el viernes 20 no figura entre los feriados bancarios nacionales de 2026, por lo que se prevé atención habitual en las sucursales.

El miércoles 18 tampoco está incluido en el calendario nacional de feriados bancarios, aunque corresponde confirmar con cada entidad si habrá alguna modificación local por la conmemoración provincial.

Durante las jornadas sin atención presencial, los usuarios podrán seguir utilizando cajeros automáticos, home banking, aplicaciones bancarias y billeteras virtuales para realizar operaciones habilitadas.

¿Qué pasará con los comercios y supermercados?

El miércoles 18 de noviembre será día no laborable en Jujuy por la conmemoración de la Autonomía Política. Según la legislación provincial, la medida es obligatoria para el sector público y optativa para la actividad privada.

Esto significa que los comercios, supermercados y otros establecimientos privados podrán abrir normalmente o modificar sus horarios, según la decisión de cada empleador.

El viernes 20 será laborable, mientras que el lunes 23 tendrá carácter de feriado nacional. Durante esa jornada, los negocios podrán abrir, pero deberán respetar las condiciones laborales correspondientes al trabajo en feriados.

Por este motivo, se recomienda consultar los horarios de cada establecimiento antes de realizar compras.

¿Cómo funcionarán los organismos públicos de Jujuy?

Las oficinas de la administración pública provincial no tendrán atención habitual el miércoles 18 de noviembre, debido al día no laborable establecido por la legislación jujeña.

El jueves 19 se retomarán las actividades habituales, mientras que el viernes 20 habrá algunas excepciones.

El Gobierno provincial dispuso un asueto administrativo para el personal del Ministerio de Salud por el Día de la Sanidad Estatal. Durante esa jornada se garantizarán las guardias y los servicios sanitarios esenciales.

Por otra parte, el Poder Judicial de Jujuy trasladó excepcionalmente al viernes 20 el feriado correspondiente al Día del Empleado Judicial, por lo que tampoco habrá actividad judicial habitual.

El lunes 23, al tratarse de un feriado nacional, las oficinas públicas permanecerán cerradas, con las guardias y prestaciones esenciales que correspondan.

¿Por qué el feriado del 20 se traslada al lunes 23?

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845.

En 2026, el feriado se traslada al lunes 23, lo que permite conformar un fin de semana largo de tres días para quienes habitualmente descansan los sábados y domingos.

En Jujuy, la combinación del día no laborable provincial del miércoles 18 y el feriado nacional del lunes 23 hará que durante esa semana se registren modificaciones en la atención de distintas dependencias y servicios.