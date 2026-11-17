Un fuerte olor a gas detectado durante la mañana de este martes 17 de noviembre obligó a evacuar preventivamente la escuela Juanita Stevens , ubicada en el centro de San Salvador de Jujuy. Los alumnos se encontraban en plena jornada escolar cuando las autoridades activaron el protocolo de seguridad, mientras personal de Naturgy, Bomberos y Defensa Civil comenzó a trabajar para determinar de dónde provenía el olor.

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La situación generó preocupación entre las familias, especialmente porque los niños debieron abandonar las aulas y ser trasladados al patio de armas de la Central de Policía, donde sus padres podrán retirarlos. La institución confirmó que no habrá clases durante el resto del martes, ni en el turno mañana ni en el turno tarde.

María José Landa, directora de la escuela, relató en diálogo con Canal 4 cómo comenzaron los momentos de incertidumbre.

"En el día de hoy, hace más o menos una hora, empezamos a sentir un fuerte olor a gas dentro de las aulas que dan sobre General Paz, dirección y toda la parte administrativa, y las aulas que dan sobre Santibáñez" , explicó. La docente destacó que la respuesta fue inmediata: " Se activó el protocolo, se cortó la llave de gas de la cocina y se evacuó a los chicos de manera preventiva".

También detalló que se dio aviso a todos los organismos correspondientes. "Se llamó al 911, a Naturgy y al Ministerio de Educación para informar la situación. Gracias a Dios, Naturgy, Bomberos y Defensa Civil ya revisaron el ingreso a la escuela".

Aunque todavía se desconoce de dónde provino el olor, Landa buscó transmitir tranquilidad a las familias: "No es dentro de la escuela, así que quiero llevar tranquilidad a los papás. No es adentro de la escuela la fuga de gas. No sabemos por ahora dónde es", sostuvo.

Cómo se realizó la evacuación y qué pasará con las clases

La directora explicó que, por disposición de las autoridades educativas, las actividades quedaron suspendidas hasta contar con los resultados de las inspecciones.

"Sí nos dijeron que por hoy debemos suspender las actividades. La ministra ya había dado la orden de que hasta no tener la inspección de Naturgy, Defensa Civil y Bomberos no podíamos continuar", señaló.

Y agregó: "Por hoy la escuela Juanita Stevens no va a dictar clases de manera preventiva hasta tener el informe que nos asegure que el día jueves podemos volver a clases".

Este miércoles 18 de noviembre es día no laborable provincial por la conmemoración de la Autonomía Política de Jujuy, por lo que la institución espera contar con las garantías necesarias para retomar las actividades el jueves 19.

Una de las particularidades de la jornada es que los estudiantes de tercer grado estaban realizando las pruebas Aprender 2026. Para que pudieran completar la evaluación, el cercano Colegio del Salvador puso a disposición parte de sus instalaciones.

"Quiero agradecer al Colegio El Salvador, que nosotros estamos con el operativo Aprender 26 y el Colegio El Salvador me presta las instalaciones para que los chicos de tercero, tanto del turno mañana como del turno tarde, puedan finalizar el operativo", expresó Landa.

Sobre el retiro de los demás alumnos, confirmó: "Los papás ya fueron avisados por los canales correspondientes que tienen que venirlos a retirar".

La directora explicó que, junto a las autoridades policiales, resolvieron trasladar a los estudiantes hacia un espacio más seguro.

"Vamos a hacer el traslado de los chicos de manera preventiva, provisoria y protectora de nuestros niños. Vamos a aplicar las 3P para que los papás los retiren de la plaza de armas de la Policía, así estamos más seguros" "Vamos a hacer el traslado de los chicos de manera preventiva, provisoria y protectora de nuestros niños. Vamos a aplicar las 3P para que los papás los retiren de la plaza de armas de la Policía, así estamos más seguros"

Por su parte, el jefe de Policía destacó la organización con la que se desarrolló el procedimiento.

"Los niños fueron, en un principio, evacuados de la escuela en un procedimiento realmente notable, muy ordenado. Están todos en la vereda de acá de la cuadra. La felicito a la profesora por la medida que ha adoptado", expresó.

Sin embargo, explicó que permanecer en la vía pública no era lo más conveniente y que por eso ofrecieron las instalaciones de la Central de Policía.

"El protocolo a seguir o la medida a seguir es llevar a los chicos a un lugar mucho más seguro. Estamos en la vereda, estamos en un lugar público. A los fines también de organizarnos el retiro de los niños, le ofrecemos las instalaciones de la Central de Policía, plaza de armas, donde van a poder estar cómodos, resguardados, seguros e hidratados", detalló.

El jefe policial aseguró que la institución permanecerá a disposición de la comunidad educativa y aclaró que todavía no hay precisiones sobre el lugar donde se habría producido el escape. "Son situaciones que hay que evaluar, investigar y determinar. En este momento yo no puedo mencionar con precisión dónde se produjo esta pérdida de gas", indicó.

Qué dijo Defensa Civil sobre el olor a gas y el operativo

Ariel Mamaní, director de Defensa Civi l, explicó que los técnicos de Naturgy trabajan para detectar el posible origen de la fuga y determinar si existe algún riesgo en las instalaciones.

"Lo que sintió la directora fue un olor a gas evidente. Entonces, como primera medida, se hizo el cierre de todas las llaves" "Lo que sintió la directora fue un olor a gas evidente. Entonces, como primera medida, se hizo el cierre de todas las llaves"

El funcionario detalló que las inspecciones requieren diferentes controles para descartar pérdidas.

"Ahora la empresa va a hacer una prueba en vereda, en medidor e interna. Y luego también van a hacer una prueba, me dice él, con cañerías llenas", precisó.

Por ese motivo, insistió en que el edificio debe permanecer desocupado hasta finalizar los trabajos: "Eso va a demorar y preventivamente hay que evacuar el edificio. No podemos volver los chicos a clase", sostuvo.

Por otra parte, desde el nivel inicial JIN 15, que comparte el edificio con la escuela primaria, explicaron que sus alumnos no habían ingresado cuando comenzó el operativo.

"Antes del ingreso, por suerte, de los niños del nivel inicial, ya la directora comunicó que preventivamente estaba evacuando el edificio por un presunto olor a gas", contó una de las responsables.

Y agregó: "En el nivel inicial, recién los niños estaban por ingresar. Lo que nos facilitó, y por decisión de los papás, los niños fueron retirados por sus tutores y nosotros evacuamos el personal".

Calles cortadas sin transporte público

El ingreso de los pequeños estaba previsto para las 9.45, por lo que pudieron ser retirados antes de comenzar las actividades.

Mientras tanto, el operativo generó importantes complicaciones en el tránsito. Se registraron cortes y desvíos en avenida Fascio y Patricias Argentinas, además de restricciones sobre General Paz, en inmediaciones de la escuela.

Los colectivos también debieron modificar sus recorridos habituales, lo que provocó una fuerte congestión vehicular.

Por el momento, la prioridad continúa siendo determinar el origen del olor a gas y garantizar que las instalaciones sean seguras antes de permitir el regreso de los estudiantes.

La escuela permanecerá sin actividad durante este martes, mientras las autoridades esperan los informes técnicos que permitan definir si el jueves podrán retomar las clases con normalidad.