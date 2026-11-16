Lanús: detectaron otro escape de gas y montaron un operativo de emergencia

La detección de otro posible escape de gas encendió las alarmas este lunes en Lanús . Ante esto, las autoridades activaron un procedimiento preventivo y extendieron la zona de seguridad en las inmediaciones de la estación ferroviaria . Por este motivo, interrumpieron la circulación vehicular en la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle 25 de Mayo .

La intervención comenzó tras recibirse una denuncia por una fuga de gas a baja presión en el área. Frente al aviso, trabajadores de Metrogas se trasladaron hasta el sitio para solucionar el desperfecto. También acudieron efectivos de bomberos y representantes de Defensa Civil .

En el lugar, los equipos de emergencia delimitaron el sector con cintas de seguridad y pidieron a los residentes y transeúntes que se mantuvieran alejados de la intersección. A su vez, requirieron la presencia de la Policía para ampliar el área restringida e impedir el acercamiento de personas a la zona comprometida.

Hay una fuga de gas en las inmediaciones de la estación de tren de Lanús. Cuadrillas de Metrogas evacuaron la cuadra y trabajan para arreglar el escape.

La inquietud se profundizó después de que, según trascendió extraoficialmente, un integrante de las fuerzas de seguridad alertara sobre el riesgo de que se produjera una explosión . Hasta el momento, el despliegue responde a un protocolo de prevención , mientras los equipos trabajan para solucionar el escape de gas.

La restricción vehicular también genera demoras y dificultades para circular en plena hora pico. El tránsito continúa bloqueado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en las inmediaciones de la estación Lanús, lo que además repercute en los recorridos de las líneas de colectivos que pasan por el sector.

Con el correr de las tareas, los equipos de Defensa Civil y la Guardia Urbana reforzaron las medidas de prevención y bloquearon los ingresos destinados a peatones, con el objetivo de mantener a los residentes alejados del área afectada. También dispusieron el desalojo de la terminal ferroviaria y guiaron a los usuarios que descendían de los trenes para que se desplazaran por fuera del sector delimitado.

Cortaron los accesos a la estación y hay demoras en la zona

El personal de Metrogas llevó adelante una revisión inicial tras excavar un sector de la acera sobre la calle 25 de Mayo, justo enfrente de una entidad bancaria situada en la intersección con la estación ferroviaria. Durante la inspección, detectaron un desperfecto en un empalme de la red domiciliaria que transporta gas a baja presión.

En esta primera etapa, los operarios trabajaron con herramientas manuales, como palas, y mantuvieron apagados tanto el generador eléctrico como los equipos neumáticos para reducir cualquier riesgo.

Después de revisar el estado de la conexión y comprobar que el área contaba con la ventilación necesaria, los trabajadores pusieron en marcha los equipos y extendieron el pozo para continuar con las tareas de arreglo.

Las formaciones ferroviarias prestan servicio sin alteraciones, pero la circulación vehicular sigue presentando importantes inconvenientes. El bloqueo de la avenida Hipólito Yrigoyen se inicia en el cruce con Miguel Cané, a unas tres cuadras de la estación, y ocasiona demoras a los conductores que se desplazan desde Remedios de Escalada en dirección a Lanús.