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15 de noviembre de 2026 - 20:28
Zona Norte.

Altos Hornos Zapla eliminó a Talleres de Perico y es finalista del Torneo Regional Amateur

El Merengue se impuso 8 a 7 en la definición por penales, tras empatar sin goles en el Plinio Zabala. Ahora enfrentará a Concepción de Tucumán.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Altos Hornos Zapla.

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En el partido de ida, disputado en el estadio Emilio Fabrizzi de Palpalá, ambos equipos habían empatado 1 a 1. Con la igualdad en los dos encuentros, la serie debió resolverse desde los doce pasos, donde Zapla consiguió la clasificación.

Además, el Merengue se aseguró un lugar en el Torneo Argentino del Interior 2027.

Zapla se quedó con el clásico y avanzó a la final

Talleres de Perico recibió a Altos Hornos Zapla en el Plinio Zabala para disputar el encuentro decisivo de la serie de semifinales de la Zona Norte.

Después del empate 1 a 1 registrado en Palpalá, los dos equipos llegaban con las mismas posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.

Durante los 90 minutos del partido de vuelta ninguno logró convertir, por lo que la clasificación se definió mediante una serie de penales.

En una extensa definición, Zapla se impuso por 8 a 7 y eliminó a Talleres de Perico, asegurando su lugar en la final de la Zona Norte.

Concepción de Tucumán será el rival de Zapla

En la otra semifinal, San Antonio de Salta y Concepción de Tucumán también debieron definir la clasificación desde el punto penal.

El conjunto salteño había ganado 1 a 0 el partido de ida, pero en la revancha Concepción se impuso por 2 a 1. De esta manera, la serie quedó igualada y fue necesario recurrir a los penales.

En la definición, Concepción de Tucumán ganó 4 a 3 y consiguió el pase a la final.

Así, Altos Hornos Zapla y Concepción de Tucumán serán los protagonistas de la definición de la Zona Norte. El conjunto de Palpalá buscará continuar su camino en el certamen después de superar a Talleres de Perico en una de las semifinales.

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