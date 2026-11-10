Comunicado de Altos Hornos Zapla por las agresiones denunciadas

El Club Altos Hornos Zapla emitió un comunicado oficial tras las denuncias de agresiones contra integrantes de Talleres de Perico, registradas luego del clásico jujeño disputado en el estadio Emilio Fabrizzi de Palpalá. La institución repudió cualquier manifestación de violencia y solicitó que las autoridades esclarezcan los hechos.

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El pronunciamiento del Merengue llegó después de que el Expreso difundiera un comunicado en el que denunció incidentes ocurridos al finalizar el encuentro entre ambos equipos, que terminó empatado 1-1 por el Torneo Regional Federal Amateur.

A través de sus canales oficiales, la dirigencia de Zapla manifestó su posición frente a las denuncias realizadas por Talleres de Perico y dejó en claro su rechazo a cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas.

" Desde nuestra institución repudiamos firmemente cualquier manifestación de violencia, agresión física, amenaza o intimidación, dentro y fuera de un escenario deportivo", expresó el comunicado.

Asimismo, la institución aclaró que, según la información que maneja, los hechos denunciados se habrían producido una vez finalizado el partido, cuando el personal policial desarrollaba las tareas de despeje y desconcentración de los espectadores.

En ese sentido, sostuvo que las situaciones mencionadas habrían involucrado a personas que se encontraban en el exterior del estadio, por lo que consideró necesario que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los incidentes y quiénes fueron los responsables.

Zapla se refirió al operativo de seguridad del clásico

Otro de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con la organización del operativo policial durante el encuentro entre los dos equipos jujeños.

Desde Altos Hornos Zapla señalaron que la planificación y ejecución de los operativos de seguridad corresponde a las autoridades provinciales, que establecen las condiciones de ingreso, permanencia, circulación y salida de los espectadores.

"Cabe señalar que el operativo de seguridad, tanto en la previa como durante y después del espectáculo deportivo, es diagramado y dispuesto por el personal de Seguridad de la Provincia", indicó la institución.

De esta manera, el club hizo referencia a las responsabilidades en materia de seguridad durante el desarrollo del espectáculo y en el momento de la desconcentración del público.

El pedido de Zapla para esclarecer lo ocurrido

En el tramo final del documento, la dirigencia del Merengue reafirmó su compromiso con la convivencia y el respeto entre las instituciones deportivas, al tiempo que rechazó que la rivalidad futbolística pueda justificar hechos de violencia.

"Entendemos que ninguna rivalidad deportiva puede justificar hechos de esta naturaleza y que la violencia no debe tener lugar en nuestras canchas ni en ningún ámbito de la sociedad", expresó.

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Finalmente, Altos Hornos Zapla reiteró su solidaridad ante los hechos denunciados por Talleres de Perico y solicitó que se esclarezca lo sucedido, se determinen las responsabilidades correspondientes y se adopten medidas para evitar nuevos incidentes.