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10 de noviembre de 2026 - 11:43
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La Selección argentina se entrena para el duelo ante Uruguay en la Bombonera

El equipo de Lionel Scaloni comenzó a entrenarse para una fecha FIFA que también tendrá un cruce ante Costa Rica en Córdoba. Los detalles.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Selección argentina arranca los entrenamientos y se enfoca en el primer amistoso ante Uruguay.&nbsp;

La Selección argentina arranca los entrenamientos y se enfoca en el primer amistoso ante Uruguay. 

El plantel de la Selección argentina comenzó este martes su preparación de cara a los encuentros de preparación frente a Uruguay y Costa Rica, correspondientes a la actual ventana internacional. Una buena parte de los convocados arribó el lunes y participó de las primeras actividades en el complejo deportivo de Ezeiza.

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Por su parte, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, publicó en sus perfiles de redes sociales algunas postales tomadas en el gimnasio del combinado nacional, donde anticipó el inicio de las prácticas y compartió el momento junto a los futbolistas.

El primer entrenamiento del equipo tiene lugar este martes desde las 10, bajo la modalidad de puertas cerradas. Las tareas tendrán continuidad el miércoles 11, cuando los futbolistas volverán a reunirse a partir de las 17. En esa oportunidad, habrá una excepción: los últimos 15 minutos de la jornada podrán ser presenciados por los medios de comunicación.

Esta ventana internacional marca un punto de inflexión para el seleccionado argentino, ya que será la primera en la que Lionel Messi no estará presente como referente y principal figura del plantel. De esta manera, comienza una nueva etapa para el equipo conducido por Lionel Scaloni.

El cronograma de entrenamientos de la Selección argentina

El plantel volverá a entrenarse el jueves 12 desde las 17, en lo que será el último entrenamiento previo al partido frente a Uruguay. La jornada se realizará nuevamente sin acceso para el público ni la prensa. Además, ese día Lionel Scaloni hablará ante los medios en una conferencia de prensa.

Cuándo juega la Selección argentina contra Uruguay

  • El partido de la Selección argentina ante Uruguay en la Bombonera será el próximo viernes desde las 20 en La Bombonera.

Los próximos partidos de la Selección argentina

La ventana internacional llegará a su fin el martes 17, con el enfrentamiento de la Selección argentina ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Este encuentro representará la segunda presentación del conjunto nacional en el nuevo ciclo que comienza sin la presencia de Messi.

Los dos partidos de preparación serán una oportunidad para que Scaloni ensaye distintas alternativas y analice el rendimiento de los 28 futbolistas incluidos en la nómina. Entre las incorporaciones más destacadas aparecen el primer llamado de Aaron Anselmino y las vueltas de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.

La lista de convocados de la Selección argentina para esta fecha FIFA

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