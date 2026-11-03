Selección Argentina: Lionel Scaloni confirmó la lista de Argentina sin Messi

La Selección Argentina ya tiene definidos a los 28 futbolistas que disputarán los últimos amistosos de 2026 . Este martes 3 de noviembre, Lionel Scaloni dio a conocer la convocatoria para enfrentar a Uruguay y Costa Rica, con el regreso de Gonzalo Montiel, algunas caras nuevas y ausencias importantes.

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Será la primera presentación de la Albiceleste después del retiro de Lionel Messi del seleccionado. En este nuevo escenario, el entrenador mantiene a varios campeones del mundo y suma jugadores jóvenes que buscan ganarse un lugar en el equipo.

Una de las principales novedades es el regreso de Gonzalo Montiel. El lateral de River Plate vuelve a integrar una convocatoria después de haber quedado afuera de los últimos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. A su regreso se suman dos nombres que llaman la atención: Aaron Anselmino y Mariano Troilo.

Anselmino, defensor de 21 años que surgió de Boca Juniors y actualmente pertenece al Chelsea , tendrá una nueva oportunidad con la Selección mayor. Por su parte, Troilo, futbolista del Parma de Italia, viene sumando continuidad en la Serie A y buscará su debut con la camiseta argentina.

Otro dato importante es la presencia de Emiliano Martínez. El arquero fue convocado pese a la lesión en el maxilar que sufrió durante un partido del Chelsea en Inglaterra.

Las ausencias

Entre las ausencias más destacadas aparecen Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González, quienes atraviesan procesos de recuperación por distintas lesiones.

Tampoco fueron convocados Rodrigo De Paul ni Giovani Lo Celso, mientras que jóvenes como Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé y Gianluca Prestianni siguen ganando espacio en la consideración del cuerpo técnico.

Lista completa de convocados y cuándo juega Argentina

Lionel Scaloni eligió a 28 futbolistas para disputar los dos encuentros de noviembre.

Arqueros:

Emiliano Martínez (Chelsea).

Gerónimo Rulli (Manchester City).

Juan Musso (Atlético de Madrid).

Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores:

Gonzalo Montiel (River Plate).

Román Vega (Zenit).

Aaron Anselmino (Chelsea).

Leonardo Balerdi (Roma).

Mariano Troilo (Parma).

Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

Lisandro Martínez (Manchester United).

Agustín Giay (Palmeiras).

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas:

Máximo Perrone (Como).

Exequiel Palacios (Ipswich Town).

Valentín Barco (Chelsea).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Manchester City).

Matías Soulé (Roma).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

Delanteros:

Gianluca Prestianni (Benfica).

José Manuel López (Palmeiras).

Franco Mastantuono (Fiorentina).

Santiago Castro (Roma).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Nicolás Paz (Como).

Thiago Almada (River Plate).

La Selección Argentina tendrá dos compromisos durante esta fecha FIFA:

Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera, Buenos Aires.

Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Los encuentros marcarán el inicio de una nueva etapa para el equipo de Scaloni, que comenzará a probar alternativas y consolidar una nueva base de futbolistas de cara a sus próximos compromisos internacionales.