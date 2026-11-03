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3 de noviembre de 2026 - 14:01
Deportes.

Selección Argentina: Lionel Scaloni confirmó la lista de Argentina sin Messi

Lionel Scaloni confirmó 28 convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Uruguay y Costa Rica. Vuelve Montiel y aparecen dos defensores.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Será la primera presentación de la Albiceleste después del retiro de Lionel Messi del seleccionado. En este nuevo escenario, el entrenador mantiene a varios campeones del mundo y suma jugadores jóvenes que buscan ganarse un lugar en el equipo.

Los amistosos se disputarán en Argentina:

  • viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en La Bombonera
  • martes 17 de noviembre ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Montiel vuelve a la Selección Argentina: las sorpresas y ausencias

Una de las principales novedades es el regreso de Gonzalo Montiel. El lateral de River Plate vuelve a integrar una convocatoria después de haber quedado afuera de los últimos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. A su regreso se suman dos nombres que llaman la atención: Aaron Anselmino y Mariano Troilo.

Anselmino, defensor de 21 años que surgió de Boca Juniors y actualmente pertenece al Chelsea, tendrá una nueva oportunidad con la Selección mayor. Por su parte, Troilo, futbolista del Parma de Italia, viene sumando continuidad en la Serie A y buscará su debut con la camiseta argentina.

Otro dato importante es la presencia de Emiliano Martínez. El arquero fue convocado pese a la lesión en el maxilar que sufrió durante un partido del Chelsea en Inglaterra.

Las ausencias

Entre las ausencias más destacadas aparecen Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González, quienes atraviesan procesos de recuperación por distintas lesiones.

Tampoco fueron convocados Rodrigo De Paul ni Giovani Lo Celso, mientras que jóvenes como Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé y Gianluca Prestianni siguen ganando espacio en la consideración del cuerpo técnico.

Lista completa de convocados y cuándo juega Argentina

Lionel Scaloni eligió a 28 futbolistas para disputar los dos encuentros de noviembre.

Arqueros:

  • Emiliano Martínez (Chelsea).

  • Gerónimo Rulli (Manchester City).

  • Juan Musso (Atlético de Madrid).

  • Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores:

  • Gonzalo Montiel (River Plate).

  • Román Vega (Zenit).

  • Aaron Anselmino (Chelsea).

  • Leonardo Balerdi (Roma).

  • Mariano Troilo (Parma).

  • Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

  • Lisandro Martínez (Manchester United).

  • Agustín Giay (Palmeiras).

  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas:

  • Máximo Perrone (Como).

  • Exequiel Palacios (Ipswich Town).

  • Valentín Barco (Chelsea).

  • Alexis Mac Allister (Liverpool).

  • Enzo Fernández (Manchester City).

  • Matías Soulé (Roma).

  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

  • Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

Delanteros:

  • Gianluca Prestianni (Benfica).

  • José Manuel López (Palmeiras).

  • Franco Mastantuono (Fiorentina).

  • Santiago Castro (Roma).

  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

  • Nicolás Paz (Como).

  • Thiago Almada (River Plate).

La Selección Argentina tendrá dos compromisos durante esta fecha FIFA:

  • Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera, Buenos Aires.

  • Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Los encuentros marcarán el inicio de una nueva etapa para el equipo de Scaloni, que comenzará a probar alternativas y consolidar una nueva base de futbolistas de cara a sus próximos compromisos internacionales.

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