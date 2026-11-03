Selección Argentina: Lionel Scaloni confirmó la lista de Argentina sin Messi

La Selección Argentina ya tiene definidos a los 28 futbolistas que disputarán los últimos amistosos de 2026. Este martes 3 de noviembre, Lionel Scaloni dio a conocer la convocatoria para enfrentar a Uruguay y Costa Rica, con el regreso de Gonzalo Montiel, algunas caras nuevas y ausencias importantes.
Será la primera presentación de la Albiceleste después del retiro de Lionel Messi del seleccionado. En este nuevo escenario, el entrenador mantiene a varios campeones del mundo y suma jugadores jóvenes que buscan ganarse un lugar en el equipo.
Los amistosos se disputarán en Argentina:
- viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en La Bombonera
- martes 17 de noviembre ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Montiel vuelve a la Selección Argentina: las sorpresas y ausencias
Una de las principales novedades es el regreso de Gonzalo Montiel. El lateral de River Plate vuelve a integrar una convocatoria después de haber quedado afuera de los últimos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. A su regreso se suman dos nombres que llaman la atención: Aaron Anselmino y Mariano Troilo.
Anselmino, defensor de 21 años que surgió de Boca Juniors y actualmente pertenece al Chelsea, tendrá una nueva oportunidad con la Selección mayor. Por su parte, Troilo, futbolista del Parma de Italia, viene sumando continuidad en la Serie A y buscará su debut con la camiseta argentina.
Otro dato importante es la presencia de Emiliano Martínez. El arquero fue convocado pese a la lesión en el maxilar que sufrió durante un partido del Chelsea en Inglaterra.
Las ausencias
Entre las ausencias más destacadas aparecen Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González, quienes atraviesan procesos de recuperación por distintas lesiones.
Tampoco fueron convocados Rodrigo De Paul ni Giovani Lo Celso, mientras que jóvenes como Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé y Gianluca Prestianni siguen ganando espacio en la consideración del cuerpo técnico.
Lista completa de convocados y cuándo juega Argentina
Lionel Scaloni eligió a 28 futbolistas para disputar los dos encuentros de noviembre.
Arqueros:
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Emiliano Martínez (Chelsea).
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Gerónimo Rulli (Manchester City).
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Juan Musso (Atlético de Madrid).
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Santiago Beltrán (River Plate).
Defensores:
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Gonzalo Montiel (River Plate).
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Román Vega (Zenit).
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Aaron Anselmino (Chelsea).
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Leonardo Balerdi (Roma).
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Mariano Troilo (Parma).
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Facundo Medina (Bayer Leverkusen).
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Lisandro Martínez (Manchester United).
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Agustín Giay (Palmeiras).
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Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).
Mediocampistas:
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Máximo Perrone (Como).
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Exequiel Palacios (Ipswich Town).
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Valentín Barco (Chelsea).
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Alexis Mac Allister (Liverpool).
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Enzo Fernández (Manchester City).
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Matías Soulé (Roma).
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Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
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Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).
Delanteros:
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Gianluca Prestianni (Benfica).
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José Manuel López (Palmeiras).
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Franco Mastantuono (Fiorentina).
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Santiago Castro (Roma).
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Julián Álvarez (Atlético de Madrid).
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Nicolás Paz (Como).
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Thiago Almada (River Plate).
La Selección Argentina tendrá dos compromisos durante esta fecha FIFA:
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Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en La Bombonera, Buenos Aires.
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Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.
Los encuentros marcarán el inicio de una nueva etapa para el equipo de Scaloni, que comenzará a probar alternativas y consolidar una nueva base de futbolistas de cara a sus próximos compromisos internacionales.
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