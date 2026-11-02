Jujuy, entre las ciudades más calurosas: se espera un descenso de temperatura desde el miércoles

Noviembre comenzó con temperaturas elevadas en gran parte del centro y norte argentino . Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) correspondientes al domingo 1 de noviembre, Jujuy alcanzó una máxima de 33,6 °C y se ubicó en el quinto lugar del ranking de las ciudades más calurosas del país.

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El mapa de temperaturas máximas del SMN muestra un marcado contraste entre las distintas regiones. Las marcas más elevadas se concentraron en el norte argentino, especialmente en sectores de Salta, Formosa, Chaco y el norte de Santiago del Estero, donde se registraron valores superiores a los 36 °C y, en algunas zonas, cercanos o superiores a los 40 °C.

En sectores del centro del país predominaron máximas de entre 26 y 34 °C, mientras que las temperaturas fueron considerablemente más bajas hacia la Patagonia, especialmente en las áreas cordilleranas y del extremo sur.

Para este martes 3 de noviembre, el pronóstico del SMN anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 30 °C. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre el 0 y el 10 %.

El miércoles 4 se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con una mínima de 20 °C y una máxima prevista de 26 °C. Durante la tarde y la noche aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas, que podría alcanzar entre el 40 y el 70 % en algunos períodos.

El jueves 5 continuará el tiempo inestable, con temperaturas entre los 15 y los 22 °C y probabilidad de precipitaciones durante distintos momentos de la jornada.

Pronóstico extendido SMN.

El pronóstico para el fin de semana

Para el viernes 6 se prevé una máxima de 28 °C y una mínima de 14 °C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

El sábado 7 las temperaturas volverán a descender, con registros de entre 12 y 22 °C. Para el domingo 8 se anticipa una mínima de 10 °C y una máxima de 23 °C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.

Ante la posibilidad de lluvias y tormentas durante el miércoles y el jueves, se recomienda tomar precauciones al circular, evitar zonas anegables y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.