Telekino: qué números salieron en el sorteo de este domingo 1° de noviembre

El Telekino realizó este domingo 1° de noviembre su sorteo número 2452 , cuyos resultados ya fueron dados a conocer. Quienes participaron pueden consultar la combinación que salió en las bolillas y comprobar si obtuvieron algún premio.

La combinación que salió favorecida en el Telekino de este domingo 1° de noviembre estuvo integrada por los siguientes números: 02, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24 y 25.

De acuerdo con los datos publicados en el portal especializado en resultados, no se registraron apuestas con 15 coincidencias, por lo que el premio principal quedó sin adjudicar. Por otra parte, 23 participantes acertaron 14 números y obtuvieron un premio individual de $598.141 .

El Telekino es una lotería de modalidad poceada administrada en la provincia de Buenos Aires. La dinámica consiste en seleccionar 15 números entre un total de 25 bolillas que se extraen durante cada sorteo y permiten establecer quiénes acceden a los premios en dinero.

Cuando comenzó a funcionar, en 1992, el juego estaba bajo la órbita de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Esa entidad lo gestionó hasta 2021 en conjunto con la firma Loterking. Un año después, la titularidad de los derechos pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense, que asumió su administración.

Cómo jugar al Telekino

Para participar del Telekino, los interesados deben adquirir el billete correspondiente al sorteo en una agencia oficial de lotería. En la zona central del cartón aparecen 15 cifras, seleccionadas de manera aleatoria entre el 1 y el 25.

El premio mayor se entrega a quien consiga acertar todos los números sorteados. Si ningún participante alcanza esa combinación, el monto principal no se adjudica y pasa a integrar el pozo de la próxima edición. Además, el juego contempla recompensas económicas para las apuestas que registren hasta 11 aciertos.

Estas son las distintas modalidades que ofrece el Telekino:

Telekino : los billetes incluyen en su sector central una combinación de 15 cifras seleccionadas al azar entre 25 posibles , numeradas del 1 al 25 . Cada semana se extraen 15 bolillas de un recipiente que contiene el conjunto completo . Quien consiga reproducir en su cartón la totalidad de los números sorteados se lleva el premio mayor . Si no hay ningún participante con los 15 aciertos , el monto principal no se entrega y se traslada a la siguiente edición . También pueden obtener recompensas quienes alcancen entre 11 y 14 coincidencias . El importe asignado varía de acuerdo con la categoría correspondiente a la cantidad de números acertados .

Rekino: en la franja inferior del billete figura la misma combinación de 15 cifras que aparece en el sector central. Esos números vuelven a participar en una extracción adicional, que se lleva a cabo una vez finalizado el sorteo principal del Telekino y permite acceder a un premio extra en efectivo. A diferencia de la modalidad tradicional, el Rekino distribuye su pozo en cada edición: si no hay apuestas con 15 aciertos, el dinero se divide entre quienes hayan conseguido 14 coincidencias con las bolillas sorteadas. De esta manera, el premio nunca queda sin adjudicar.

Número de cartón: además de las extracciones correspondientes al Telekino y al Rekino, el número identificatorio impreso en el margen izquierdo del billete participa de un sorteo adicional que entrega premios no monetarios, como vehículos, electrodomésticos y paquetes turísticos, entre otros. Solo se incluyen en esta instancia los cartones que fueron comercializados, por lo que cada semana se registran personas ganadoras.

Cuándo se sortea el Telekino

El sorteo del Telekino se realiza semanalmente, una vez cada siete días. Los resultados se anuncian los domingos a las 13, durante una transmisión en directo que llega a todo el país.

Quienes quieran seguir la extracción en directo pueden hacerlo los domingos a las 17.15 por Canal 7 TV Pública. Otra alternativa es ingresar al canal oficial de Telekino en YouTube, donde se publican las combinaciones que resultaron ganadoras.