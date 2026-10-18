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18 de octubre de 2026 - 22:46
Sorteo.

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre

El Telekino realizó el sorteo 2450 este domingo 18 de octubre de 2026. Conocé los números ganadores, los premios del Rekino y los cartones favorecidos.

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Redacción de TodoJujuy
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En esta oportunidad, el premio mayor del Telekino quedó vacante, ya que ningún participante consiguió los 15 aciertos. Sin embargo, hubo miles de ganadores en las categorías de 14, 13 y 12 coincidencias.

Los cartones correspondientes a este sorteo fueron de color rojo y verde.

Resultados del Telekino 2450: los 15 números ganadores

Los números sorteados este domingo 18 de octubre de 2026 fueron:

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 22

Premio por 15 aciertos: VACANTE.

Resultados del Rekino del domingo 18 de octubre

El Rekino es una modalidad complementaria del Telekino que utiliza los 15 números impresos en la parte inferior de cada cartón. Su extracción se realiza después del sorteo principal.

A diferencia del Telekino, el pozo del Rekino no queda vacante. Cuando no se registran cartones con 15 coincidencias, el premio se distribuye entre quienes alcanzaron la mayor cantidad de aciertos.

Los números ganadores del Rekino del 18 de octubre fueron:

01 - 04 - 08 - 09 - 11 - 12 - 07 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24

En esta edición, 19 apostadores resultaron ganadores del Rekino, y cada uno obtuvo un premio de $336.014.

Telekino: cuáles fueron los cartones ganadores de $4 millones

Además de las modalidades Telekino y Rekino, el sorteo 2450 entregó cinco premios adicionales de $4.000.000 cada uno, determinados por el número de cartón.

Los cinco cartones ganadores recibieron un premio de $4.000.000 cada uno. Tres de ellos correspondieron a la provincia de Buenos Aires, con los números 446.749, 451.917 y 329.308. Los otros dos premios fueron para Mendoza, con el cartón 699.688, y Chubut, con el número 760.802.

En total, esta modalidad del Telekino repartió $20 millones en premios durante el sorteo 2450 del domingo 18 de octubre.

Estos premios se asignan según la numeración que aparece en el sector superior izquierdo del cartón.

Cómo se juega al Telekino y cuánto cuesta el cartón

El Telekino es un juego de azar que se sortea semanalmente en Argentina. Cada cartón tiene un valor de $3.000 e incluye 15 números seleccionados al azar entre el 01 y el 25. Durante el sorteo se extraen 15 bolillas. Los participantes deben comparar los números obtenidos con los que figuran en su cartón para determinar la cantidad de coincidencias.

Quienes logran los 15 aciertos acceden al premio mayor. Si ningún apostador completa esa cantidad, el pozo queda vacante y se acumula para la siguiente edición.

También se entregan premios en efectivo a los participantes que consiguen 14, 13 o 12 coincidencias. Los montos dependen de la categoría y de los resultados de cada sorteo.

Qué día y a qué hora se sortea el Telekino

El Telekino se sortea todos los domingos después de las 16:30, con transmisión en vivo por la pantalla de Canal 9 de Buenos Aires. Los participantes pueden consultar los resultados de cada edición y verificar sus cartones para conocer si obtuvieron alguno de los premios.

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