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5 de octubre de 2026 - 09:28
País.

Sorteo del Telekino: el premio mayor quedó vacante y superó los $1.000 millones

El Telekino sorteó más de $209 millones entre 8.412 ganadores, pero nadie consiguió los 15 aciertos. Mirá todos los números del domingo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Telekino del domingo 4 de octubre dejó vacante el premio de 15 aciertos por más de $1.005 millones. Hubo 21 ganadores con 14 números.

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Telekino vacante: revisá los números sorteados el domingo

Los 15 números que salieron en el Telekino fueron:

01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 21 - 23

Aunque nadie completó los 15 aciertos, 21 jugadores consiguieron 14 números y cada uno recibirá $676.013. Además, hubo 636 ganadores con 13 aciertos, que cobrarán $67.376 cada uno, y otros 7.733 apostadores lograron 12 coincidencias, con un premio individual de $19.003.

Los resultados del Rekino

El Rekino también tuvo su sorteo durante la jornada. En este caso, los números fueron:

04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23

Un total de 22 apostadores consiguieron 14 aciertos y recibirán $238.994 cada uno. A diferencia del Telekino tradicional, el pozo del Rekino se distribuye semanalmente y no queda vacante.

Además, hubo cinco premios especiales vinculados directamente con el número de cartón, de $3 millones cada uno. Los ganadores fueron los cartones 75.152, 108.992 y 122.817, vendidos en la Ciudad de Buenos Aires, y los 593.241 y 628.320, comercializados en la provincia de Buenos Aires.

En total, el sorteo dejó 8.412 ganadores y distribuyó $209.255.476 en premios. La fecha de caducidad para el cobro es el 26 de octubre.

Cuánto habrá en juego en el próximo Telekino

El próximo sorteo será el domingo 11 de octubre, correspondiente al número 2449, con cartón color celeste.

Respecto del monto, las fuentes consultadas muestran diferencias: algunas estiman $1.300 millones para los 15 aciertos, mientras que otras informan $1.500 millones como monto total estimado en premios. Por eso, hasta contar con el extracto oficial actualizado, conviene diferenciar ambas cifras y no presentarlas como equivalentes.

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