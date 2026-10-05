Quini 6: hubo 45 ganadores en el último sorteo y el pozo creció a $10.100 millones

El Quini 6 realizó este domingo 4 de octubre su sorteo N° 3414 y, aunque nadie consiguió los seis aciertos en las principales modalidades, la noche dejó 45 apuestas ganadoras de más de $11 millones cada una . Con los grandes premios nuevamente vacantes, el próximo sorteo tendrá un pozo acumulado estimado en $10.100 millones .

La mayor cantidad de ganadores importantes apareció en el Siempre Sale . Los números fueron 03 - 05 - 15 - 19 - 26 - 44 y 45 apostadores consiguieron cinco aciertos. Cada uno cobrará $11.108.448 .

En el Tradicional salieron 11 - 15 - 21 - 24 - 27 - 38 . Nadie acertó los seis números y quedaron vacantes $1.605.244.410 . Hubo 37 apuestas con cinco aciertos, premiadas con $1.506.575,68 cada una.

En La Segunda , los números fueron 00 - 10 - 16 - 23 - 32 - 37 . Tampoco hubo seis aciertos y quedó vacante un pozo considerablemente mayor: $4.683.149.251,20 . Un total de 25 jugadores consiguieron cinco números y cobrarán $2.229.732 cada uno.

La Revancha entregó los números 14 - 21 - 29 - 34 - 42 - 45 y nuevamente no apareció un ganador. El pozo vacante fue de $2.145.847.680.

Por su parte, el Premio Extra se distribuyó entre 1.003 apuestas, con $199.401,79 para cada una.

$10.100 millones en juego el miércoles

La falta de ganadores de los principales premios vuelve a colocar al Quini 6 frente a un pozo multimillonario. El próximo sorteo será el miércoles 7 de octubre a las 21.15, con un acumulado estimado de $10.100 millones.

Será una cifra que seguramente incrementará el interés de los apostadores después de que el Tradicional, La Segunda y la Revancha quedaran vacantes este domingo.