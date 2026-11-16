Quini 6: un nuevo millonario, tres pozos vacantes y $8.200 millones para el próximo sorteo

Quini 6: El sorteo del domingo 2 de agosto puso en juego más de $11.400 millones en premios.

El Quini 6 r ealizó este domingo 15 de noviembre de 2026 su sorteo número 3426 , que dejó un nuevo millonario en la modalidad Siempre Sale . Un apostador de Grand Bourg , provincia de Buenos Aires, acertó los seis números y ganó $486.704.052 , mientras que los principales pozos del Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes.

Sociedad. Quini 6: un apostador ganó más de $1.800 millones

Además, hubo decenas de ganadores con cinco aciertos y más de mil apuestas premiadas en el Pozo Extra. El próximo sorteo tendrá un pozo estimado de $8.200 millones.

Los resultados de cada modalidad fueron los siguientes:

En las tres primeras modalidades no hubo apostadores que acertaran los seis números, por lo que los premios mayores se acumularon para el próximo concurso.

Pozo Extra: 01 - 02 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 19 - 21 - 27 - 28 - 33 - 37 - 38 - 39 - 40.

Siempre Sale: 01 - 02 - 24 - 33 - 38 - 43.

Revancha: 01 - 16 - 27 - 33 - 37 - 40.

La Segunda: 11 - 17 - 19 - 21 - 27 - 28.

Tradicional: 01 - 02 - 10 - 13 - 38 - 39.

Cuántos ganadores hubo y cuánto dinero se llevaron

El sorteo dejó los siguientes premios:

Tradicional: 18 ganadores con cinco aciertos, que cobrarán $3.013.912 cada uno. También hubo 871 ganadores con cuatro aciertos.

La Segunda: 56 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $968.757,43 cada uno, y 3.449 con cuatro aciertos.

Revancha: sin ganadores con seis aciertos.

Siempre Sale: un ganador con seis aciertos , que obtuvo $486.704.052.

Pozo Extra: 1.123 apuestas ganadoras, con un premio de $178.094,39 cada una.

El principal premio de la noche fue para un jugador de Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, quien acertó los números 01, 02, 24, 33, 38 y 43.

En tanto, el pozo vacante del Tradicional fue de $1.100 millones, el de La Segunda superó los $3.044 millones y el de Revancha alcanzó los $2.685 millones.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo se realizará el miércoles 18 de noviembre, a las 21.15, con un pozo acumulado estimado de $8.200 millones.

El Quini 6 es un juego organizado por la Lotería de Santa Fe que se sortea los miércoles y domingos. Para participar, los apostadores eligen seis números del 00 al 45 en agencias oficiales habilitadas.

Los premios dependen de la cantidad de aciertos y de la modalidad correspondiente. En el Tradicional y La Segunda también se otorgan premios a quienes aciertan cinco o cuatro números.