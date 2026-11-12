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12 de noviembre de 2026 - 10:30
Sociedad.

Quini 6: un apostador ganó más de $1.800 millones

El hombre deberá afrontar una retención impositiva. El tributo se calcula sobre el 90% del premio y se descuenta antes de entregar el dinero.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un apostador ganó más de $1.800 millones en el Quini 6.

Un apostador ganó más de $1.800 millones en el Quini 6.

Un participante de San Nicolás, localidad bonaerense, logró combinar los seis números de la modalidad “Tradicional El Primero” del Quini 6 y obtuvo un premio superior a los $1.852 millones, de acuerdo con los datos difundidos por la Lotería de Santa Fe. Al ser el único que acertó en esa categoría, se llevó la totalidad del pozo sin tener que dividirlo con otros apostadores.

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De todos modos, el monto anunciado tras el sorteo no coincide con la suma que recibe efectivamente quien resulta ganador.

Esto se debe a que las recompensas otorgadas por las loterías oficiales están sujetas a una carga impositiva, que se resta del premio antes de entregárselo al beneficiario. La cifra que se publica una vez realizado el sorteo representa el importe total, previo a los descuentos correspondientes. Por lo tanto, el ganador cobra una suma menor, luego de que se aplica la retención establecida por la legislación vigente.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 20.630, las ganancias obtenidas en sorteos realizados por organismos habilitados, como ocurre con las loterías, deben tributar un impuesto. La retención se efectúa automáticamente al calcular el pago del premio, mientras que el organismo encargado de administrar esos fondos es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La persona que obtuvo el premio en San Nicolás acertó los números 01-16-25-29-37-43. Para determinar la suma que cobrará finalmente, es necesario realizar dos cálculos sucesivos, ya que las deducciones no se efectúan sobre la totalidad del pozo, sino sobre una porción específica. Según precisó la Lotería, el importe bruto del premio ascendió a $1.852.200.529,20, cifra que se toma como base para realizar las operaciones.

Una cuenta en dos etapas

El cálculo comienza con la identificación del monto sobre el que corresponde aplicar el tributo. Según establece la normativa, la base imponible representa el 90% del premio obtenido, mientras que el 10% restante no está sujeto a este descuento. En el caso del ganador de San Nicolás, ese porcentaje equivale a $1.666.980.476,28 de los $1.852.200.529,20 anunciados, y los $185.220.052,92 restantes quedan exentos de la retención.

Una vez establecida esa cifra, se aplica la tasa impositiva del 31% sobre el importe alcanzado por el gravamen. Al realizar la operación sobre los $1.666.980.476,28, el resultado es de $516.763.947,64. Ese es el dinero que se descuenta del pozo en concepto de impuestos.

Una vez descontados los impuestos correspondientes al monto original, el premio que queda para el apostador asciende a $1.335.436.581,56. De esta manera, quien acertó los seis números cobrará poco más de $1.335,4 millones, en lugar de los $1.852 millones anunciados inicialmente.

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Para calcular cuánto dinero se lleva finalmente el ganador, hay que seguir tres pasos: en primer lugar, multiplicar el importe bruto por 0,90 para establecer la suma alcanzada por el impuesto. Luego, aplicar el 31% sobre ese resultado para conocer cuánto se retiene. Finalmente, restar ese descuento al pozo original. Este mecanismo se utiliza de la misma manera para todos los premios de las loterías oficiales.

Por qué no es el 31% del total

Aunque el porcentaje del 31% podría dar a entender que el fisco retiene una porción cercana a la tercera parte de las ganancias, el impacto efectivo es más bajo porque el gravamen se aplica únicamente sobre el 90% del pozo.

Si se tomara como referencia el premio completo de $1.852 millones, el descuento alcanzaría los $574.182.164. De ese modo, la diferencia respecto de la retención que realmente corresponde es de $57.412.000, producto de excluir el 10% del monto total del cálculo impositivo.

De esta manera, el descuento representa un 27,9% del monto total del premio. Dicho de otro modo, de cada $100 obtenidos en el sorteo, $27,90 se destinan al pago del tributo, mientras que los $72,10 restantes quedan en poder del ganador. Así, el impuesto absorbe una proporción superior al 25% del pozo original.

El porcentaje que se descuenta se mantiene igual, independientemente de cuánto dinero se haya ganado. El sistema no establece tasas progresivas que se incrementen en función del valor del pozo ni incluye descuentos adicionales. Por lo tanto, tanto para premios elevados como para sumas más bajas, se utiliza el mismo mecanismo de cálculo; lo único que cambia son los importes involucrados en cada operación.

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Cuándo y cómo se paga el impuesto

El descuento impositivo se realiza previamente a que el premio sea entregado al beneficiario. Esto implica que el apostador no tiene que realizar ningún pago adicional ni gestionar el abono del tributo una vez que recibió el dinero.

La suma que se deposita en su cuenta ya contempla todas las deducciones correspondientes. Por ese motivo, el ganador de este sorteo cobrará directamente 1.335.436.581,56 pesos. De esta forma, el mecanismo garantiza que el Estado perciba el impuesto al mismo tiempo que se concreta el pago, sin necesidad de que el beneficiario deba realizar gestiones posteriores.

El impuesto comprende a casi la totalidad de las recompensas entregadas, sin importar que se trate de cifras altas o bajas. La legislación dispone que el descuento corresponde cuando el premio es superior a los $1.333,33, una cifra mínima en comparación con los pozos que habitualmente se ponen en juego en las principales modalidades del Quini 6.

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