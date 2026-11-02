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2 de noviembre de 2026 - 11:05
País.

Quini 6: resultados del domingo 1 de noviembre y los números ganadores del sorteo 3422

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo este domingo 1 de noviembre. Conocé los números ganadores, los premios y cómo controlar tu cartón

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Quini 6: resultados del domingo 1 de noviembre y los números ganadores del sorteo 3422

Quini 6: resultados del domingo 1 de noviembre y los números ganadores del sorteo 3422

Este domingo 1 de noviembre se realizó el sorteo número 3422 del Quini 6, uno de los juegos de azar más populares de Argentina, organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. La jornada dejó importantes premios para cientos de apostadores, aunque los pozos principales quedaron vacantes.

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En esta oportunidad, las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha no registraron ganadores con seis aciertos, por lo que los montos se acumularán para el próximo sorteo. Sin embargo, 54 apostadores ganaron más de 9 millones de pesos cada uno en la modalidad Siempre Sale.

Quini 6: todos los números ganadores del domingo 1 de noviembre

Estos fueron los resultados del sorteo 3422, correspondientes a las cuatro modalidades del juego.

Tradicional

07

08

09

10

14

41

Pozo vacante: $1.243.482.886,80

La Segunda

02

04

16

24

27

37

Pozo vacante: $1.855.682.085,60

Revancha

00

02

14

23

29

39

Pozo vacante: $800.000.000

Siempre Sale

02

05

08

09

14

40

54 ganadores de $9.006.984 cada uno

Resultados del sorteo 3422, verificados con los registros publicados del Quini 6.

Cuánto dinero ganaron los apostadores del Quini 6

En el Tradicional, el premio mayor de más de $1.243 millones quedó vacante. No obstante, 32 participantes acertaron cinco números y recibirán $1.694.274,75 cada uno. Además, otros 2.453 apostadores consiguieron cuatro aciertos y obtuvieron $6.630,67.

En La Segunda, tampoco hubo ganadores con seis aciertos y quedó sin adjudicar un pozo superior a $1.855 millones. En tanto, 32 personas lograron cinco aciertos y recibirán $1.694.274,75, mientras que 1.924 participantes ganaron $8.453,76 por acertar cuatro números.

La Revancha dejó vacante su premio principal de $800 millones, que se acumulará para la próxima edición.

Por su parte, Siempre Sale fue la modalidad que repartió uno de los premios más importantes de la jornada: 54 apostadores acertaron cinco números y ganaron $9.006.984 cada uno.

Cómo controlar el cartón del Quini 6

Para saber si una apuesta resultó ganadora, los jugadores deben comparar los seis números seleccionados en su ticket con los resultados de cada modalidad en la que participaron.

En el Tradicional y La Segunda se entregan premios a quienes consiguen seis, cinco o cuatro aciertos. En Revancha, el premio corresponde a los seis aciertos, mientras que Siempre Sale permite repartir el pozo entre quienes alcanzan la mayor cantidad de coincidencias cuando no hay ganadores con seis números.

Es importante conservar el comprobante original de la apuesta, ya que será necesario para gestionar el cobro de cualquier premio.

Qué es el Quini 6 y cómo se juega

El Quini 6 es un juego poceado que comenzó a desarrollarse en Argentina en 1988 y pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Para participar, cada apostador debe elegir seis números de un total de 46 posibilidades, que van desde el 00 hasta el 45 inclusive. La combinación se registra en una agencia oficial y se emite un ticket como comprobante.

El monto destinado a los premios depende de la recaudación y de las condiciones de cada modalidad. Cuando no se registran ganadores del premio principal, el pozo queda vacante y se acumula para el siguiente concurso.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 21:15, de acuerdo con el cronograma habitual.

Los sorteos se llevan a cabo dos veces por semana, los miércoles y domingos, y los resultados pueden consultarse en los canales oficiales de la Lotería de Santa Fe.

Después de los pozos vacantes registrados este domingo, el próximo concurso volverá a ofrecer premios millonarios para quienes logren acertar las combinaciones ganadoras.

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