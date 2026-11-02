Cristina Fernández de Kirchner no descartó ser candidata a presidenta en 2027

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó abierta la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027 si logra revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso la Justicia argentina en la causa Vialidad .

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En una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post , la exmandataria también rechazó las acusaciones de corrupción en su contra y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial argentino.

“ Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no? ”, respondió al ser consultada sobre una eventual candidatura presidencial para enfrentar a Javier Milei, quien podría buscar su reelección el próximo año.

Las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner fueron realizadas durante una entrevista en el departamento del barrio porteño de Constitución donde cumple prisión domiciliaria, tras quedar firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado .

El fallo fue confirmado por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025 y desde entonces la defensa de la exmandataria impulsó distintas presentaciones para cuestionar la sentencia y conseguir que se revisen sus consecuencias.

Durante la entrevista, la exmandataria volvió a rechazar las acusaciones de corrupción vinculadas con la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante sus gobiernos.

“Dime dónde puse el dinero, porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”, sostuvo.

Cristina también insistió en que su situación judicial responde a motivaciones políticas y vinculó su condena con el enfrentamiento que mantiene con distintos sectores de poder.

Las críticas de Cristina Fernández a Javier Milei

Según planteó Cristina Fernández, una parte de la sociedad que respaldó al Presidente comienza a mostrar frustración porque no percibe mejoras en sus condiciones de vida. Cristina sostuvo que muchos argentinos enfrentan dificultades para llegar a fin de mes y cuestionó la política del Gobierno hacia los sectores de menores ingresos.

Entre los problemas que identificó, mencionó el deterioro del poder adquisitivo y una pérdida de reconocimiento del trabajo como mecanismo de progreso económico.