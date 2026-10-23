Juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner por lavado de dinero: "Una maniobra ilícita ideada por Néstor y Cristina"

Este viernes comenzó el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces , que tiene entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al diputado nacional Máximo Kirchner . Ambos participaron de manera virtual de la primera audiencia , desarrollada ante el Tribunal Oral Federal N°5, en los tribunales de Comodoro Py.

Se trata del tercer juicio por corrupción que enfrenta la exmandataria , mientras que es la primera vez que su hijo llega a un debate oral. La investigación busca determinar si las empresas hoteleras e inmobiliarias vinculadas a la familia Kirchner fueron utilizadas para lavar dinero presuntamente proveniente de retornos de la obra pública.

Durante el inicio del debate, se dio lectura a la investigación impulsada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques , quienes sostienen que existió “ una maniobra ilícita ideada por Néstor y Cristina Kirchner ” durante sus períodos al frente del Gobierno nacional.

Según el requerimiento de elevación a juicio, los exmandatarios habrían utilizado sus posiciones institucionales para favorecer un mecanismo de circulación de fondos que posteriormente ingresaban al patrimonio familiar mediante operaciones comerciales.

Comenzó el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner

En ese sentido, la acusación sostiene que ambos “aportaron el poder que la jerarquía y las facultades legales que su cargo le otorgaban y junto con otros funcionarios públicos que dependían de ellos: ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados/autárquicos”.

La hipótesis fiscal indica que las firmas Hotesur y Los Sauces habrían sido utilizadas para canalizar dinero a través de contratos hoteleros y alquileres inmobiliarios con empresas vinculadas a empresarios beneficiados con contratos estatales. Estas presuntas maniobras deberán ser evaluadas durante el juicio.

Máximo Kirchner, acusado de organizar una asociación ilícita

Uno de los puntos centrales de la primera audiencia fue la lectura de los cargos contra Máximo Kirchner, a quien los fiscales le atribuyen un papel relevante en la administración de las sociedades familiares.

Según la acusación, al diputado nacional “se le imputó haber tomado parte como organizador de una asociación ilícita dedicada a apoderarse de fondos públicos entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, cometiendo delitos de defraudación contra el Estado y lavado de dinero”.

Los investigadores sostienen que Máximo Kirchner tuvo un rol operativo dentro de Los Sauces S.A., sociedad que presidió y desde la cual habría intervenido en operaciones inmobiliarias, incluida la adquisición de propiedades en Puerto Madero y hoteles en El Chaltén.

La Fiscalía también señaló que, desde 2009, el diputado conformó por sí solo el quórum de distintas asambleas, aprobó balances y firmó contratos de alquiler con empresas vinculadas a Lázaro Báez.

De acuerdo con la investigación, esas operaciones representaron el 88% de la facturación de Los Sauces, uno de los elementos que la acusación considera relevantes para sostener la hipótesis de lavado de activos.

El excontador de los Kirchner habló antes del juicio: “Tengo un arrepentimiento profundo”

Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner y uno de los imputados, se presentó este viernes en Comodoro Py y realizó declaraciones ante la prensa antes del comienzo de la audiencia. “Tengo un arrepentimiento profundo”, afirmó al referirse a su participación en los hechos investigados.

Comenzó el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner

También manifestó su intención de responder ante los jueces por sus actos: “Yo vengo a estar a derecho, a responder ante la sociedad, ante la Justicia por lo que he cometido”. Manzanares aseguró que esperaba desde hacía tiempo el comienzo del debate oral. “Estoy muy bien, preparado, es algo que estaba esperando hace muchos años”, expresó. Finalmente, señaló que está dispuesto a aceptar la decisión judicial que corresponda: “Vengo a recibir mi sentencia en el momento que corresponda. Yo necesito cerrar este capítulo de mi vida”.

Cómo continuará el juicio de Hotesur y Los Sauces

El Tribunal Oral Federal N°5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, dispuso modificaciones en el cronograma de audiencias debido a la extensión de la documentación que deberá leerse.

Michilini informó que la próxima audiencia se realizará el lunes 26 de octubre y la siguiente el viernes 30. Además, explicó que la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que supera las 300 páginas, demandará aproximadamente diez días hábiles.

La participación virtual de Cristina y Máximo Kirchner fue autorizada de manera excepcional para esta primera jornada. Una vez finalizada la lectura de las acusaciones, el proceso continuará con las instancias previstas para las declaraciones de los imputados y la producción de pruebas.

El juicio buscará establecer las responsabilidades penales individuales de los acusados en las presuntas maniobras investigadas. Las imputaciones expuestas por la Fiscalía todavía deben ser sometidas al debate oral y no constituyen una sentencia condenatoria.