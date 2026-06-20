Banderazo en Buenos Aires en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner

A un año de la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner , se realizó este sábado un multitudinario banderazo en Buenos Aires para renovar el reclamo por su inocencia y libertad . El acto reunió a miles de militantes y dirigentes peronistas y tuvo como único orador al diputado nacional Máximo Kirchner .

País. Cristina Kirchner: la cronología a un año de la condena firme por la causa Vialidad

Durante su discurso, el referente de La Cámpora apuntó contra dirigentes que promueven la unidad del peronismo, pero que, según afirmó, no acompañan a la exmandataria. “Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está” , expresó. Además, sostuvo que “está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso” y remarcó que “hay millones de argentinos que quieren votar a Cristina y no pueden”.

Máximo Kirchner también cuestionó a quienes buscan desplazar a la ex presidenta de la conducción política del PJ . “El problema es que hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder y no como una doctrina que pone al pueblo de pie”, afirmó. En ese sentido, criticó a sectores que, según él, intentan negar la figura de Cristina Fernández de Kirchner y recordó que nadie se animó a disputar su liderazgo cuando se encontraba en libertad y participaba de elecciones.

Máximo Kirchner Máximo Kirchner

En otro tramo de su mensaje, el diputado apuntó contra gobernadores y legisladores peronistas que acompañan iniciativas del gobierno nacional. Como ejemplo mencionó al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, a quien cuestionó por haber respaldado proyectos impulsados por el oficialismo. También lanzó críticas hacia dirigentes vinculados a sectores mineros y petroleros, al señalar que resulta contradictorio pretender construir una alternativa electoral mientras se representan intereses corporativos.

Kirchner defendió además las políticas impulsadas por Cristina Fernández durante sus gobiernos, destacando la recuperación de las AFJP, YPF y AySA, así como la defensa de Vaca Muerta y la confrontación con los fondos buitre. Según sostuvo, la exmandataria siempre enfrentó al poder económico y nunca resignó sus convicciones en perjuicio de los intereses populares.

En el plano económico, el legislador cuestionó el acuerdo del gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional y advirtió que será imposible mejorar las condiciones de vida de la población sin una reestructuración de la deuda externa. También reclamó una mayor justicia fiscal y defendió un Estado activo que impulse el crecimiento, la producción y el empleo.

Banderazo en Buenos Aires en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner Banderazo en Buenos Aires en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner

Dirigente en apoyo a Cristina Fernández de Kichner

El acto contó con la presencia de numerosos intendentes, legisladores y dirigentes del peronismo, entre ellos Mayra Mendoza, Fernando Espinoza, Leonardo Nardini, Federico Otermín, Juan Grabois, Jorge Capitanich y Martín Sabbatella. Tras la concentración en Parque Lezama, parte de la militancia se movilizó hacia el domicilio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria para manifestarle su apoyo.

Según estimaciones de los organizadores, unas 15 mil personas participaron de la convocatoria. El evento volvió a reflejar las tensiones que atraviesa el peronismo en torno al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y la estrategia electoral para 2027, en un contexto de fuertes diferencias entre los sectores que respaldan su conducción y aquellos que buscan una renovación dentro del espacio.