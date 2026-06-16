Advirtieron a Cristina Fernández de Kirchner por reglas de prisión domiciliaria

La Justicia intimó a Cristina Fernández de Kirchner a cumplir con las reglas de su prisión domiciliaria , luego del despliegue de una bandera de grandes dimensiones que fue sujetada entre un edificio ubicado frente a San José 1111 y el balcón del departamento donde cumple condena por la causa Vialidad.

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La advertencia fue realizada por el Tribunal Oral Federal 2 , encargado del control de la ejecución de la pena. Según la resolución, el episodio ocurrió el domingo pasado, en el marco de una manifestación de apoyo a la ex presidenta frente a su domicilio del barrio porteño de Constitución.

De acuerdo con la resolución judicial, la bandera con los colores de Argentina fue desplegada mediante una estructura de cables tensores que unió balcones de dos edificios enfrentados , atravesando la calzada y el espacio aéreo entre ambas construcciones.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo que Fernández de Kirchner habría colaborado personalmente en la maniobra , ya que se habría utilizado su balcón como punto de anclaje de la estructura.

La Justicia intimó a Cristina Fernández de Kirchner por la bandera La Justicia intimó a Cristina Fernández de Kirchner por la bandera

Ante esa situación, el tribunal la intimó a abstenerse “de realizar conductas que puedan implicar un incumplimiento de las reglas fijadas para el cumplimiento de su prisión domiciliaria”.

La advertencia fue realizada “bajo apercibimiento de ley”, lo que implica que, ante nuevos incumplimientos, la Justicia podría disponer medidas más restrictivas o revisar las condiciones del beneficio.

Las condiciones de la prisión domiciliaria

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en el marco de la condena a seis años de cárcel por la causa Vialidad, vinculada al delito de administración fraudulenta. La ex mandataria cuenta con tobillera electrónica y debe respetar una serie de pautas fijadas por el tribunal.

Entre esas condiciones, la Justicia le recordó que debía abstenerse de adoptar comportamientos que pudieran perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de los habitantes de la zona. El magistrado aclaró que este episodio se diferencia de otras manifestaciones de apoyo realizadas anteriormente, que no habían generado objeciones judiciales.

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Riesgos para la seguridad

En la resolución, el juez consideró que el despliegue de una bandera de semejantes dimensiones generó un riesgo para la seguridad. “El tendido de una bandera de semejante dimensión, soportada por una estructura de cables que unía los balcones de dos edificios enfrentados -uno de ellos, el del domicilio de la causante-, atravesando la calzada y el espacio aéreo que la separa, generó un riesgo ostensible para la integridad física de la nombrada y de los usuarios de la vía pública”, advirtió.

También señaló que la instalación expuso a las personas a “situaciones de peligro cierto e innecesario”, más allá de las responsabilidades que pudieran derivarse en caso de un accidente.

Piden intervención del Gobierno porteño

El tribunal también sostuvo que una instalación de estas características desde y hacia el domicilio donde se cumple el arresto domiciliario puede perturbar la tranquilidad del vecindario y afectar la convivencia. Además, indicó que este tipo de estructuras podría requerir autorización administrativa y que, en caso de no contar con el permiso correspondiente, podría configurar una contravención.

La Justicia intimó a Cristina Fernández de Kirchner por la bandera La Justicia intimó a Cristina Fernández de Kirchner por la bandera

Por ese motivo, se dispuso enviar un oficio a la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poner en conocimiento de las autoridades la instalación observada durante la manifestación del 14 de junio y para que evalúen las actuaciones administrativas que correspondan.