EN VIVO: minuto a minuto del terremoto en Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella actualizó cifra de víctimas mortales tras sismo

El mandatario nacional aseguró en rueda de prensa que el número de fallecidos, a corte de las 12:30 p. m., ascendía a 111, además de miles de viviendas destruidos por la fuerza del movimiento.

De la Espriella también aseguró que emitirá un comunicado oficial cada dos horas para mantener al país actualizado del reciente desastre natural que ya enluta a cientos de familias en cinco departamentos.

Fiscalía General de la Nación reportó daño en las sedes de cinco ciudades

Sobre la 1:05 p. m. del lunes, al Fiscalía informó que el fuerte sismo que movió gran parte del territorio nacional dejó afectaciones en varias de sus sedes a nivel nacional, lo que obligó a su evacuación y evaluación de daños.

Según explicó el ente investigador, fueron cinco edificaciones que presentaron daños y que, de forma preliminar, no dejaron funcionarios lesionados.

“La Fiscalía General de la Nación informa que, tras el sismo registrado durante la mañana de este 10 de agosto, se identificaron de manera preliminar afectaciones en las sedes ubicadas en Quibdó, Armenia, Manizales, Pereira y Buga. Estas instalaciones fueron evacuadas de manera preventiva, en cumplimiento de los protocolos establecidos por los organismos de socorro”, señaló la Fiscalía.