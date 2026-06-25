Venezolanos en Jujuy se organizan para ayudar tras los terremotos: "nos estamos movilizando"

Terremotos en Venezuela: Jairo Márquez, venezolano radicado en la provincia , explicó que la tragedia tomó por sorpresa a quienes viven dentro y fuera de su país.

La comunidad venezolana residente en Jujuy comenzó a organizar una red de asistencia para acompañar a las familias afectadas por los terremotos que golpearon a Venezuela . Las acciones se coordinan con asociaciones de otras provincias y contemplan la apertura de un centro de acopio, cuyos detalles serán comunicados una vez que reciban las directivas de la organización nacional.

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Jairo Márquez, venezolano radicado en la provincia , explicó que la tragedia tomó por sorpresa a quienes viven dentro y fuera de su país. Desde las primeras horas, dirigentes sociales y organizaciones comenzaron a intercambiar información y a evaluar de qué manera pueden colaborar.

“Un evento de estos nos tomó por sorpresa. Desde cada país estamos organizando las asociaciones, los dirigentes sociales y políticos que estamos radicados en cada rincón del mundo para activar las contingencias que corresponden en estos casos” “Un evento de estos nos tomó por sorpresa. Desde cada país estamos organizando las asociaciones, los dirigentes sociales y políticos que estamos radicados en cada rincón del mundo para activar las contingencias que corresponden en estos casos”

Márquez señaló que los venezolanos residentes en Jujuy siguen con angustia las noticias que llegan desde las regiones afectadas. Las cifras de personas fallecidas, heridas y sin localizar se actualizan constantemente, al igual que la información sobre los daños materiales.

Terremotos en Venezuela: Jairo Márquez, venezolano radicado en la provincia , explicó que la tragedia tomó por sorpresa a quienes viven dentro y fuera de su país.

Jairo Márquez, venezolano radicado en la provincia, explicó que la tragedia tomó por sorpresa a quienes viven dentro y fuera de su país.

“En cada momento que pasa se va conociendo una nueva cifra de desaparecidos y fallecidos. Es todo lo que conlleva algo que nadie espera y para lo que muchas veces nos damos cuenta de que no estamos preparados”, sostuvo.

El entrevistado mencionó datos preliminares que circulaban al momento de la entrevista. Debido a que el operativo de emergencia continúa, esas cifras pueden modificarse con el avance de las búsquedas y los relevamientos oficiales.

“En cada momento que se mueve la información o se movilizan los cuerpos de seguridad, las cifras van aumentando. Hay muchos edificios en riesgo y mucha gente amaneció en las calles”, relató.

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Familias fuera de sus casas y campamentos solidarios

Los terremotos obligaron a numerosas familias a permanecer en plazas, parques y espacios abiertos por temor a nuevas réplicas o al posible colapso de las viviendas.

Según contó Márquez, en Venezuela comenzaron a organizarse campamentos solidarios para asistir a quienes tuvieron que abandonar sus hogares o perdieron sus pertenencias.

“Se han activado campamentos solidarios. Nosotros desde acá también estamos enviando ayuda; los que podemos nos organizamos en cada provincia y colaboramos en lo que está a nuestro alcance”, indicó.

El residente venezolano sostuvo que el impacto se concentra especialmente en cinco estados, donde se reportan daños visibles y una gran cantidad de personas damnificadas.

Preparan un centro de acopio en Jujuy

La comunidad venezolana en la provincia trabaja actualmente en la coordinación de la campaña solidaria. Antes de comenzar a recibir elementos, esperan las indicaciones de la asociación nacional con sede en Buenos Aires.

“Nosotros estamos terminando de organizarnos porque hay asociaciones en cada provincia. Primero esperamos las directrices de nuestra asociación nacional y luego vamos a difundir cómo se hará la recepción”, explicó Márquez.

El referente confirmó que se habilitará un centro de acopio en Jujuy, aunque todavía no se comunicaron el lugar, los horarios ni el tipo de donaciones que serán necesarias.

“Sí vamos a activar el centro de acopio. Ya nos estamos moviendo con la mayor rapidez posible” “Sí vamos a activar el centro de acopio. Ya nos estamos moviendo con la mayor rapidez posible”

La información será difundida cuando termine de definirse la logística, para garantizar que las colaboraciones puedan recibirse, clasificarse y enviarse de manera ordenada.

Articulación con el Gobierno argentino

Márquez también destacó la respuesta de Argentina ante la emergencia y la voluntad de colaborar con Venezuela.

“Estamos articulando con los gobiernos de la región, particularmente con el de Argentina, que fue uno de los primeros en responder ante esta tragedia”, señaló.

Para la comunidad venezolana que vive lejos de su país, la organización colectiva también representa una manera de afrontar la incertidumbre. Muchos esperan noticias de familiares y amigos, mientras intentan colaborar desde la distancia.

Temor por nuevas réplicas

Al momento de la entrevista, Márquez indicó que continuaban registrándose movimientos posteriores a los terremotos principales y que existía preocupación por las siguientes horas.

“Se habla de réplicas consecutivas que podrían continuar durante las próximas 24 horas. Estamos también a la expectativa”, manifestó.

Mientras siguen las tareas de rescate y evaluación de daños, los venezolanos residentes en Jujuy buscan transformar la angustia en una respuesta concreta.

La próxima apertura del centro de acopio permitirá que los jujeños que quieran ayudar puedan sumarse a una campaña que se prepara contrarreloj y que tendrá como prioridad acompañar a las familias que lo perdieron todo.

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