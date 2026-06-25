Minuto a minuto de la tragedia en Venezuela tras los fuertes terremotos

Sismo en Venezuela: los mensajes de apoyo de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner
Cathy Fulop, Carlos Baute, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Danny Ocean expresaron su solidaridad con Venezuela tras los terremotos y utilizaron sus redes sociales para acompañar a las familias afectadas. Entre cadenas de oración, mensajes de apoyo y pedidos de resguardo, los artistas pusieron el foco en la protección de la población y en la necesidad de mantenerse unidos durante la emergencia.
Fulop y Baute también ofrecieron sus plataformas para difundir desapariciones, pedidos de ayuda e información útil, mientras los Montaner compartieron mensajes de fe y acompañamiento. Danny Ocean, por su parte, impulsó la coordinación directa entre quienes necesitaban asistencia y quienes estaban dispuestos a colaborar.
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Siempre cerca de sus raíces, los artistas se manifestaron luego del terremoto que castiga al país caribeño.
Conmoción de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner por el sismo en Venezuela.