Minuto a minuto de la tragedia en Venezuela tras los fuertes terremotos

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“Hasta que no escuché a mi mamá, no me quedé tranquila”

Ninoska Rojas, venezolana residente en Jujuy, contó que pasó varias horas sin poder comunicarse con su madre, sus hermanas y otros familiares que viven en Caracas. Las comunicaciones estaban colapsadas y la incertidumbre convirtió la noche en una espera desesperante.

Cerca de la medianoche logró hablar con una de sus hermanas y confirmar que todos estaban con vida. “Hasta que no escuché la voz de mi mamá, no me quedé tranquila”, relató, todavía conmovida por la angustia de atravesar la tragedia a la distancia.

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