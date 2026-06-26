viernes 26 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de junio de 2026 - 12:04
Mundo.

Venezuela: la esposa de un futbolista murió tras un derrumbe durante el terremoto

Andrea, esposa de Héctor Bello (Marítimo de La Guaira), murió en el colapso de una estructura mientras protegía a su hija de un año, que sobrevivió.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La esposa de un futbolista murió mientras protegía a su hija de un año.

La esposa de un futbolista murió mientras protegía a su hija de un año.

El futbolista Héctor Bello confirmó el fallecimiento de su esposa Andrea tras el terremoto que afectó a Venezuela el 24 de junio. De acuerdo con medios locales, la mujer habría quedado atrapada durante el colapso de una estructura en el estado de La Guaira, en medio del sismo, mientras intentaba proteger a su hija de un año.

Lee además
Conmoción de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner por el sismo en Venezuela.
Mundo.

Sismo en Venezuela: los mensajes de apoyo de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner
El mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel por los terremotos en Venezuela.
Política.

Desde la cárcel, Nicolás Maduro envió un mensaje por los terremotos en Venezuela

El elemento que ubicó el episodio en el núcleo de la tragedia fue la intensidad del fenómeno sísmico: según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) United States Geological Survey, el sismo de magnitud 7,5 se convirtió en el más fuerte registrado en el país en más de cien años.

Se informa que lamentablemente la esposa del futbolista Héctor Bello, fue encontrada muerta.

Ese evento se produjo tras una tarde de miércoles marcada por dos movimientos telúricos consecutivos, de 7,2 y 7,5 grados, separados únicamente por un minuto de diferencia.

Héctor Bello, jugador del Marítimo de La Guaira en la Segunda División, informó a través de sus redes sociales durante la madrugada del 25 de junio el fallecimiento de su esposa.

En su publicación expresó un profundo dolor: “Tu mami nos dejó, cómo voy a explicarle esto a mi hija, Andrea, cómo le digo a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y que yo no estuve allí para hacer nada, cómo se lo explico, dame fuerzas tú ahora porque ya no puedo más”.

Héctor Bello y su familia.

La hija de un año sobrevivió al colapso

De acuerdo con los medios La Prensa de Monagas y Primera Edición, Andrea habría perdido la vida al intentar cubrir con su propio cuerpo a la bebé durante el colapso de un edificio en La Guaira, hecho ocurrido en el contexto de los sismos registrados esa misma tarde.

Posteriormente, los equipos de rescate hallaron el cuerpo de la joven madre entre los restos de la estructura, ya sin signos vitales. La niña de un año, en cambio, logró sobrevivir al derrumbe.

La pareja del futbolista Héctor Bello falleció a raíz del derrumbe de una estructura en La Guaira, ocurrido tras los terremotos del 24 de junio.

Andra, esposa de Héctor Bello junto a su bebé.

Como consecuencia directa del hecho, la hija de ambos logró sobrevivir, mientras que el propio jugador confirmó públicamente que la madre perdió la vida al intentar salvarla durante el colapso.

Bello confirmó la muerte en redes sociales

En otra publicación en redes sociales, el futbolista difundió imágenes de su esposa junto a mensajes de apoyo y condolencias enviados por amigos, allegados y seguidores. Más tarde, expresó su dolor con un mensaje: “Andrea, mi amor precioso, por qué me dejaste solo, esta era nuestra lucha mami”.

Andrea falleció portegiendo a su bebé durante el terremoto de La Guaira.

Los movimientos sísmicos se registraron durante la tarde del miércoles 24 de junio. El de mayor magnitud, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) United States Geological Survey, alcanzó los 7,5 grados y fue catalogado como el más fuerte en más de un siglo en Venezuela. El primer sismo, en tanto, había sido de 7,2 grados de magnitud.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sismo en Venezuela: los mensajes de apoyo de Cathy Fulop, Carlos Baute y los Montaner

Desde la cárcel, Nicolás Maduro envió un mensaje por los terremotos en Venezuela

Así funciona el sistema de Google que alertó segundos antes del sismo en Venezuela

Pánico en Beijing: una avioneta impactó contra la torre más alta

Hoy es el Día Mundial contra las Drogas: dónde pedir ayuda en Jujuy

Lo que se lee ahora
Día Internacional contra las Drogas (imagen creada con IA). video
Flagelo.

Hoy es el Día Mundial contra las Drogas: dónde pedir ayuda en Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Confirmaron el cronograma de pagos para estatales de Jujuy: cuándo cobran en julio

Caso Valentín Llampa.
Palpalá.

Caso Valentín Llampa: "Estamos ante una muerte dudosa"

EscuelaPrimaria N.º 214 “Ejército del Norte” video
Jujuy.

Alumnos intoxicados en una escuela de Perico: habló la vicedirectora

Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral.
Sociedad.

Le pidió casamiento en pleno show, recibió un no y el video se volvió viral

Terremotos en Venezuela.
En vivo.

Minuto a minuto de los Terremotos en Venezuela: ascienden a 589 los muertos y hay más de 2980 heridos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel