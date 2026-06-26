Venezuela: la esposa de un futbolista murió tras un derrumbe durante el terremoto

La esposa de un futbolista murió mientras protegía a su hija de un año.

El futbolista Héctor Bello confirmó el fallecimiento de su esposa Andrea tras el terremoto que afectó a Venezuela el 24 de junio. De acuerdo con medios locales, la mujer habría quedado atrapada durante el colapso de una estructura en el estado de La Guaira , en medio del sismo , mientras intentaba proteger a su hija de un año .

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El elemento que ubicó el episodio en el núcleo de la tragedia fue la intensidad del fenómeno sísmico : según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) United States Geological Survey, el sismo de magnitud 7,5 se convirtió en el más fuerte registrado en el país en más de cien años .

Ese evento se produjo tras una tarde de miércoles marcada por dos movimientos telúricos consecutivos , de 7,2 y 7,5 grados , separados únicamente por un minuto de diferencia .

Héctor Bello, jugador del Marítimo de La Guaira en la Segunda División , informó a través de sus redes sociales durante la madrugada del 25 de junio el fallecimiento de su esposa.

En su publicación expresó un profundo dolor: “Tu mami nos dejó, cómo voy a explicarle esto a mi hija, Andrea, cómo le digo a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y que yo no estuve allí para hacer nada, cómo se lo explico, dame fuerzas tú ahora porque ya no puedo más”.

Héctor Bello y su familia.

La hija de un año sobrevivió al colapso

De acuerdo con los medios La Prensa de Monagas y Primera Edición, Andrea habría perdido la vida al intentar cubrir con su propio cuerpo a la bebé durante el colapso de un edificio en La Guaira, hecho ocurrido en el contexto de los sismos registrados esa misma tarde.

Posteriormente, los equipos de rescate hallaron el cuerpo de la joven madre entre los restos de la estructura, ya sin signos vitales. La niña de un año, en cambio, logró sobrevivir al derrumbe.

La pareja del futbolista Héctor Bello falleció a raíz del derrumbe de una estructura en La Guaira, ocurrido tras los terremotos del 24 de junio.

Andra, esposa de Héctor Bello junto a su bebé.

Como consecuencia directa del hecho, la hija de ambos logró sobrevivir, mientras que el propio jugador confirmó públicamente que la madre perdió la vida al intentar salvarla durante el colapso.

Bello confirmó la muerte en redes sociales

En otra publicación en redes sociales, el futbolista difundió imágenes de su esposa junto a mensajes de apoyo y condolencias enviados por amigos, allegados y seguidores. Más tarde, expresó su dolor con un mensaje: “Andrea, mi amor precioso, por qué me dejaste solo, esta era nuestra lucha mami”.

Andrea falleció portegiendo a su bebé durante el terremoto de La Guaira.

Los movimientos sísmicos se registraron durante la tarde del miércoles 24 de junio. El de mayor magnitud, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) United States Geological Survey, alcanzó los 7,5 grados y fue catalogado como el más fuerte en más de un siglo en Venezuela. El primer sismo, en tanto, había sido de 7,2 grados de magnitud.