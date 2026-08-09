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9 de agosto de 2026 - 18:35
Mundo.

El embajador argentino en Brasil regresó al país en medio de la crisis con Lula Da Silva

Daniel Raimondi dejó Brasil y mantendrá una reunión con el canciller Pablo Quirno, mientras ambos gobiernos buscan preservar los canales de diálogo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Daniel Raimoindi, embajador de Argentina en Brasil.

Daniel Raimoindi, embajador de Argentina en Brasil.

El conflicto diplomático entre Argentina y Brasil sumó este domingo un nuevo capítulo con el regreso a Buenos Aires del embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi. El funcionario arribó al país durante el mediodía y tiene previsto reunirse con el canciller Pablo Quirno, en medio de la escalada de tensión entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

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La salida de Raimondi se produce luego de que Brasil decidiera reducir temporalmente el nivel de representación diplomática con Argentina. A partir de ahora, la Embajada argentina en Brasilia quedará bajo la conducción de la encargada de negocios, María Emilia Cortés, mientras continúa el enfrentamiento político entre ambos presidentes.

Brasil reclamó el fin de las agresiones

Desde el gobierno brasileño volvieron a reclamar una reducción de la tensión. El canciller Mauro Vieira sostuvo que las declaraciones ofensivas deben detenerse para poder recuperar la normalidad en el vínculo bilateral.

El funcionario brasileño remarcó que la relación entre ambos países es considerada "primordial" para Brasil y planteó la necesidad de dejar atrás los cruces públicos para retomar el trabajo conjunto.

Crisis diplom&aacute;tica entre Argentina y Brasil.

Crisis diplomática entre Argentina y Brasil.

Vieira también cuestionó la gravedad de los recientes enfrentamientos y pidió señales concretas para avanzar nuevamente hacia una relación diplomática normalizada.

Argentina busca mantener abierto el diálogo

Desde la Cancillería argentina, en tanto, la postura expresada hasta ahora apunta a evitar una ruptura del vínculo y conservar los espacios de comunicación con Brasil.

Quirno había señalado días atrás que Argentina mantendrá "todos los canales de diálogo abiertos", pese a considerar unilateral la decisión brasileña de reducir el nivel de las relaciones diplomáticas.

El canciller argentino destacó que existen numerosos asuntos que requieren coordinación entre ambos países, entre ellos cuestiones comerciales y de seguridad, además de acuerdos vinculados con la seguridad nuclear.

Un vínculo estratégico en medio de las diferencias

Más allá de las diferencias políticas entre Milei y Lula, Argentina y Brasil mantienen una intensa relación económica, comercial y estratégica. Ambos países son socios dentro del Mercosur y comparten intereses en distintas áreas.

La llegada de Raimondi a Buenos Aires y su próximo encuentro con Quirno se producen, por lo tanto, en un momento clave para definir cómo continuará la relación bilateral.

Mientras los cruces entre los presidentes mantienen elevada la tensión política, desde la diplomacia argentina buscan evitar que las diferencias terminen afectando los acuerdos y los temas de interés común entre ambos países.

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