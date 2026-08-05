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5 de agosto de 2026 - 19:07
Política

Quirno y Cancillería mantendrá abiertos los canales de negociación con Brasil

El canciller Pablo Quirno aseguró que la Argentina mantendrá abiertos “todos los canales de diálogo” con Brasil, pese a la crisis diplomática que atraviesa la relación bilateral.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quirno y Cancillería mantendrá abiertos los canales de negociación con Brasil.&nbsp;

Quirno y Cancillería mantendrá abiertos los canales de negociación con Brasil. 

En medio de la tensión diplomática entre Argentina y Brasil, el canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno mantendrá “todos los canales de diálogo abiertos” para sostener el vínculo bilateral pese a las diferencias existentes.

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Vamos a mantener todos los canales de diálogo abiertos”, afirmó Pablo Quirno, al remarcar que Argentina y Brasil tienen una agenda común que continuará desarrollándose pese a las diferencias diplomáticas. El canciller destacó que ambos países mantienen acuerdos en áreas estratégicas como la seguridad nuclear y aseguró que esos compromisos seguirán vigentes sin inconvenientes. Además, señaló que el intercambio comercial entre ambas naciones continuará por sus vías habituales.

En relación con la tensión diplomática con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el canciller Pablo Quirno lamentó la decisión adoptada de manera unilateral por Brasil, aunque aclaró que la Argentina no buscará profundizar el conflicto. “Para pelearse hacen falta dos y nosotros no vamos a pelear”, afirmó, al tiempo que ratificó la intención del Gobierno de mantener abiertos los canales de diálogo con el país vecino.

Al analizar el estado del vínculo bilateral, Quirno admitió que la relación con Brasil “cambia en la simbología, en la percepción y en la frecuencia del diálogo” a partir de las recientes tensiones diplomáticas. Sin embargo, sostuvo que la Argentina buscará preservar los canales de cooperación y trabajar para que las diferencias no afecten los temas centrales de la agenda común. “En eso van a contar con nosotros siempre”, afirmó.

Creemos que las diferencias ideológicas no tienen que generar incidentes diplomáticos. Hay varios ejemplos en los últimos tres años en los cuales Argentina ha recibido este tipo de agravios en los cuales no se ha llevado a incidentes diplomáticos”, indicó.

Qué va a pasar con el embajador argentino en Brasilia

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo luego de que el gobierno de Luiz Lula da Silva resolviera retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y pidiera el retorno del embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi. La decisión se dio tras las fuertes diferencias expresadas públicamente por Milei y Lula, en un contexto de creciente tensión entre ambos gobiernos.

En ese sentido, Quirno confirmó que el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, regresará próximamente al país, luego del pedido del gobierno brasileño para que el representante diplomático dejara su sede. “Logísticamente no sé cómo es, pero va a regresar prontamente. No sé cuándo, pero en estos días va a estar regresando”, explicó el funcionario.

Quirno sostuvo que la actual crisis entre Argentina y Brasil debe entenderse dentro de un contexto más amplio de tensiones que, según afirmó, vienen desarrollándose desde hace tiempo. “Acá nadie es inocente”, expresó el canciller, quien señaló que los períodos electorales suelen intensificar las diferencias y llevar a que algunos cuestionamientos se vuelvan más visibles públicamente.

También el canciller destacó el rol de Javier Milei como impulsor de un nuevo rumbo para la región y llamó a respaldar ese proceso frente a quienes, según afirmó, buscan que fracase. “Milei está liderando este cambio en la región y lo que tenemos que hacer es defenderlo”, expresó el canciller, al tiempo que vinculó parte de las críticas al modelo argentino con sectores asociados al gobierno brasileño de Lula da Silva.

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