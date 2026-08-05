Ley de Tierras: Victoria Villarruel autorizó a Fernández Sagasti a votar de forma remota

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado , Victoria Villarruel , dio luz verde a la solicitud presentada por la senadora del kirchnerismo Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), quien pidió autorización para intervenir en la conflictiva sesión prevista para pasado mañana.

En ese encuentro legislativo se debatirá el proyecto vinculado a la propiedad privada y la iniciativa que busca establecer un nuevo límite para la venta de tierras a ciudadanos extranjeros .

En el decreto suscripto por Victoria Villarruel , el artículo primero establece lo siguiente: “Autorízase, ad referéndum del H. Senado de la Nación, a la señora Senadora Nacional por la Provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, a participar de manera remota o virtual, con voz y voto, en las sesiones de este Honorable Senado de la Nación, mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente respectivo, o hasta el inicio de la licencia por maternidad legalmente prevista, lo que ocurra primero ”.

Por su parte, el artículo siguiente dispone que la participación a distancia deberá desarrollarse, de manera preferente , desde la sede de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza . No obstante, aclara que utilizar ese lugar no constituye un requisito indispensable para la validez de la autorización , por lo que la senadora podrá intervenir desde otro sitio, siempre que reúna las condiciones técnicas necesarias en caso de ser requerido.

¿Qué consecuencias puede traer esta decisión? En primer lugar, es muy probable que durante la sesión se abra un fuerte debate acerca de si corresponde incorporar este asunto a un temario que ya había sido consensuado.

El debate reglamentario que abre la autorización

Más adelante surgirá otra discusión vinculada con las mayorías necesarias, en particular respecto de la posibilidad de modificar el reglamento para convalidar esta situación. Esa alternativa aparece prácticamente descartada, ya que requeriría un dictamen previo. En ese escenario, durante las próximas horas se multiplicarán las distintas interpretaciones reglamentarias, agregando aún más tensión a un panorama legislativo que ya se encuentra altamente conflictivo.

¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?



El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo.… pic.twitter.com/Z65GWBFnn3 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2026

En ese contexto, cobra especial relevancia lo que Victoria Villarruel dejó expresamente establecido en el decreto. “Una vez verificada la identidad de la señora Senadora”, su “participación remota se computará, a los fines del quórum y de las votaciones que se realicen, en igual forma que la participación presencial, sin perjuicio de las constancias adicionales que la Presidencia estime pertinente disponer”, señala el artículo cuarto, mientras que el quinto manifiesta que “la presente autorización tiene carácter individual, excepcional y transitorio, y no importa modificación del Reglamento de esta H. Cámara ni la instauración de un régimen de alcance general”. Nuevamente, la última palabra es del recinto -que es soberano- y no la vicepresidenta.

“Estoy cursando arriba de las 32 semanas. Es decir, tengo más de ocho meses de embarazo y tengo restricción médica para viajar tanto por tierra o por aire hasta la ciudad de Buenos Aires”, aseguró la mendocina. Y añadió: “Lo único que a mí me impide estar en esa sesión es la distancia. Si yo fuera una mujer de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, podría estar en el recinto. Lo que no puedo hacer es recorrer largas distancias”.

La decisión impulsada por Villarruel, quien históricamente manifestó su rechazo a una apertura sin límites en la venta de tierras a ciudadanos extranjeros, terminó quedando en un plano secundario. En la práctica, la discusión sobre esta iniciativa dejó de centrarse en aspectos técnicos y pasó a convertirse, principalmente, en una disputa de carácter político.

La discusión política detrás del proyecto de venta de tierras a extranjeros

En consultas realizadas por edurante la tarde del martes a cuatro senadores pertenecientes a diferentes bloques dialoguistas, todos coincidieron en un mismo diagnóstico: el oficialismo prácticamente no salió a defender la propuesta y permitió que, durante varias semanas, creciera la percepción de que el proyecto implicaba entregar tierras del país a personas que no fueran argentinas.

En este contexto, varios legisladores aliados comenzaron a mostrar más dudas que certezas respecto de cómo votarán. Esa incertidumbre alcanza a integrantes de la UCR, el PRO y también a representantes de fuerzas provinciales independientes. Aun así, desde el oficialismo libertario continúan dándolos por asegurados.

Por ese motivo, no sorprendería que durante la jornada de mañana algunos propongan convocar a un nuevo encuentro para volver a evaluar el panorama y revisar cómo quedó la situación.