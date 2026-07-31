Diego Santilli cruzó a Villarruel y le pidió que dé un paso al costado por sus críticas a Milei

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , manifestó su apoyo al proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) presentado por el presidente Javier Milei durante su mensaje por cadena nacional. Además, reclamó que la vicepresidenta Victoria Villarruel “se aparte” de su cargo en caso de no coincidir con el rumbo adoptado por la administración libertaria.

Durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre , el funcionario nacional cuestionó duramente las recientes publicaciones de Victoria Villarruel en X y las calificó como una “barbaridad” y un “disparate” . En esos mensajes, la vicepresidenta había manifestado una “genuina preocupación” por la situación del Presidente y se había referido a la existencia de “persecuciones imaginarias”.

Para Santilli , esos dichos constituyen “agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula”. Consultado sobre la posibilidad de que Villarruel deje su cargo, el jefe de Gabinete respondió de manera contundente: “Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita” .

SANTILLI PIDIÓ QUE VILLARRUEL RENUNCIE POR SUS CONSTANTES ATAQUES CONTRA MILEI Santilli cuestionó a Victoria Villarruel por sus críticas a Milei y sostuvo que debería dar “un paso al costado” si no está de acuerdo con el Gobierno. En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Gabinete… pic.twitter.com/RE6UQ6iO3s

La controversia en torno a la vicepresidenta se inició ayer, pocas horas antes del mensaje por cadena nacional en el que Javier Milei dio a conocer la iniciativa para modificar la normativa del Banco Central (BCRA) . El conflicto surgió luego de que Victoria Villarruel respondiera a un retuit del Presidente realizado sobre una publicación de la diputada Lilia Lemoine , quien la señalaba por supuestamente articular acciones contra la gestión oficial junto con la legisladora opositora Marcela Pagano .

“En vez de apoyar al Gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre pone palos en la rueda; un disparate”, cuestionó el jefe de Gabinete.

Los puntos centrales de la reforma del Banco Central

Por otra parte, Santilli respaldó el conjunto de modificaciones impulsadas por el Gobierno y señaló que la iniciativa redefine el objetivo central del Banco Central (BCRA), al establecer que su única función será proteger el poder adquisitivo de la moneda. Además, destacó que el proyecto impide expresamente que la entidad utilice la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento para el Estado en cualquiera de sus niveles: nacional, provincial o municipal.

“Basta de remarcar los precios todas las semanas. Basta de volver a los controles de precios. Basta de volver a un Banco Central con 15.000 millones de reservas negativas”, enumeró el jefe de Gabinete.

En relación con el nuevo esquema institucional planteado para el Banco Central (BCRA), Santilli destacó que la iniciativa busca otorgar mayor protección al titular de la entidad ante eventuales presiones del ámbito político. Según explicó, el proyecto establece que para remover al presidente del organismo será necesario contar con el respaldo de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso, cuando actualmente esa mayoría solo era requerida en el Senado.

A su vez, el jefe de Gabinete negó que la idea de otorgar “independencia” al BCRA sea el eje principal sobre el que se estructura la reforma: “¿Por qué en todo el discurso no aparece una palabra o una frase ‘independencia del Banco Central’? Porque es una tontera. Muchos hablaron de la independencia del Banco Central, pero nunca la ejecutaron”, indicó.

La iniciativa contempla también la incorporación de un mecanismo denominado “grillete fiscal” y la posibilidad de aplicar un esquema de shutdown, es decir, una suspensión temporal del funcionamiento administrativo del Estado ante un escenario de déficit prolongado. Según explicó Santilli, si las cuentas públicas permanecen en rojo durante varios períodos y el Congreso no logra restablecer el equilibrio presupuestario, se interrumpiría el pago de los haberes correspondientes a legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y al propio Presidente.

El funcionario aclaró que esta medida no alcanzaría a sectores considerados esenciales, como jubilaciones, pensiones, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, salud y educación, que quedarían fuera del alcance del mecanismo. “Que el desequilibrio lo pague la política y no lo pague el ciudadano”, sintetizó.

Las críticas a Cristina Kirchner y el avance del proyecto en el Congreso

Santilli también cuestionó a la expresidenta Cristina Kirchner y respaldó las declaraciones realizadas por Javier Milei durante la cadena nacional, donde el mandatario sostuvo que la modificación de la carta orgánica del BCRA impulsada en 2012 permitió extraerle al organismo unos 10.000 millones de dólares. “Eso es una estafa definitivamente”, afirmó el jefe de Gabinete, quien además señaló que la Argentina registra una inflación acumulada del 169.000 % desde el final del régimen de convertibilidad en 2001.

Ante una consulta sobre el cronograma parlamentario, Santilli confirmó que la iniciativa será enviada inicialmente a la Cámara de Diputados y que su tratamiento está previsto para los próximos meses. Además, destacó que el proyecto cuenta con el acompañamiento de distintos gobernadores que ya lograron ordenar sus administraciones y alcanzar equilibrio en sus cuentas públicas.

El futuro de Bausili y las próximas reformas económicas

En relación con la continuidad del actual titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, el jefe de Gabinete valoró el trabajo realizado durante su gestión, aunque remarcó que la definición sobre su permanencia en el cargo depende exclusivamente del Presidente de la Nación.

El conjunto de iniciativas impulsadas por Milei contempla, además del cambio en la carta orgánica del Banco Central (BCRA), otras propuestas legislativas orientadas a flexibilizar el funcionamiento del mercado de capitales y avanzar en una mayor apertura del sector asegurador. Según explicó Santilli, estos proyectos complementarios serán enviados al Congreso en una instancia posterior.