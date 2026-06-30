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30 de junio de 2026 - 17:53
País.

Diego Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete

Diego Santilli se convirtió en el cuarto jefe de Gabinete desde diciembre de 2023 y recibió el respaldo de referentes políticos y provinciales.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Diego Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete

Diego Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete

Diego Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete ante el presidente Javier Milei, luego de protagonizar la reunión de transición con su antecesor. La ceremonia se realizó en el Salón Blanco de Casa Rosada y contó con la presencia de dirigentes del PRO, funcionarios nacionales y varios gobernadores, entre ellos Carlos Sadir.

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El flamante funcionario estuvo acompañado por su esposa, Analía Maiorana, y sus hijos, quienes siguieron el acto desde la primera fila. De esta manera, el exlegislador del PRO volvió a escalar posiciones dentro del Gobierno luego de haberse desempeñado durante siete meses como ministro del Interior.

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Fuerte presencia del PRO

Entre los dirigentes presentes se encontraban el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, y los presidentes de los bloques partidarios en la Legislatura bonaerense, Matías Ranzini en Diputados y Alejandro Rabinovich en el Senado. La asistencia de referentes del partido fue interpretada como una señal de respaldo a la designación de Santilli y a la nueva etapa que se abre dentro del Ejecutivo nacional.

El respaldo a Diego Santilli dentro del Gobierno

En uno de los sectores del Salón Blanco estuvieron ubicados la secretaria general de la Presidencia y el asesor presidencial Santiago Caputo. Su presencia representó un nuevo gesto de conformidad con el nombramiento de Santilli, en medio de las disputas internas del oficialismo. También participaron de la ceremonia Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem.

Diego Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete
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Gobernadores presentes

Varios gobernadores se mostraron optimistas frente al cambio en la Jefatura de Gabinete y aceptaron la invitación para acompañar la asunción del nuevo funcionario. Entre los mandatarios presentes se encontraba el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

También asistieron Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdez, de Corrientes; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; y Martín Llaryora, de Córdoba.

Los gobernadores que no fueron invitados

Las invitaciones fueron enviadas a todos los mandatarios que en algún momento mantuvieron reuniones con Santilli. Sin embargo, quedaron exceptuados Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; Gildo Insfrán, de Formosa; y Ricardo Quintela, de La Rioja.

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