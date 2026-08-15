AFA: la causa por la casaquinta de Pilar volverá a la Justicia Federal de Campana

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa que investiga un posible lavado de activos alrededor de una casaquinta de Pilar vinculada en el expediente con dirigentes de la AFA salga del fuero Penal Económico y vuelva a la Justicia Federal, con destino al Juzgado Federal de Campana.

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La decisión fue tomada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia respecto de la admisibilidad formal del recurso. El tribunal estableció que una investigación centrada en un eventual delito de lavado de activos debe tramitar en la Justicia Federal y no ante el fuero Penal Económico.

El expediente será enviado a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que desde allí sea remitido al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que ya había intervenido previamente en la investigación.

Casación consideró que el lavado de activos , contemplado en el artículo 303 del Código Penal, corresponde a la competencia federal. Además, aclaró que el cambio de jurisdicción no significa comenzar nuevamente la causa ni dejar sin efecto las medidas realizadas hasta el momento: lo actuado mantiene su validez y la investigación deberá continuar.

El expediente había sido enviado anteriormente al Juzgado Penal Económico N°10 de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la nueva resolución modifica ese camino y determina el regreso a Campana. La defensa de Luciano Pantano y Ana Conte había pedido que la investigación volviera a esa jurisdicción, mientras que la fiscalía se había manifestado en contra.

Qué investiga la Justicia por la casaquinta de Pilar

La investigación se inició a fines de 2025 y busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir una propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar. La casaquinta fue tasada en aproximadamente 17 millones de dólares y aparece registrada a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y Ana Conte.

La hipótesis bajo investigación apunta a establecer si ambos habrían actuado como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. Se trata de una acusación que continúa bajo investigación judicial y sobre la que todavía debe determinarse la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

Durante los procedimientos realizados en torno al inmueble también quedaron bajo análisis distintos bienes. En diciembre de 2025, la Justicia encontró en un galpón de Pilar decenas de vehículos, entre ellos autos de alta gama, motocicletas y kartings, que pasaron a formar parte de las medidas vinculadas al expediente.

La Justicia también había avanzado con medidas para determinar quiénes eran los verdaderos dueños de la propiedad, incluyendo pedidos de documentación y datos relacionados con la utilización del inmueble y los vehículos investigados.

Con el nuevo fallo de Casación, el expediente continuará ahora dentro de la Justicia Federal y regresará a Campana para que avance la investigación sobre el patrimonio, las operaciones analizadas y la posible existencia de maniobras de lavado de activos.