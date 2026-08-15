sábado 15 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de agosto de 2026 - 13:40
Justicia.

AFA: la causa por la casaquinta de Pilar volverá a la Justicia Federal de Campana

La Cámara de Casación determinó que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una casaquinta de Pilar debe continuar en el fuero federal.

+ Seguir en
Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
AFA: la causa por la casaquinta de Pilar volverá a la Justicia Federal de Campana

AFA: la causa por la casaquinta de Pilar volverá a la Justicia Federal de Campana

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa que investiga un posible lavado de activos alrededor de una casaquinta de Pilar vinculada en el expediente con dirigentes de la AFA salga del fuero Penal Económico y vuelva a la Justicia Federal, con destino al Juzgado Federal de Campana.

Lee además
Duro revés para Chiqui Tapia y la AFA en la causa por evasión fiscal.
Policiales.

La Justicia rechazó un planteo de Chiqui Tapia y la AFA en la causa por aportes retenidos
La Justicia avaló el cambio de domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires y declaró nula la designación de veedores.
Policiales.

La Justicia ratificó la mudanza de la AFA a Provincia de Buenos Aires y anuló a los veedores

AFA: por qué la causa volverá al fuero federal

La decisión fue tomada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia respecto de la admisibilidad formal del recurso. El tribunal estableció que una investigación centrada en un eventual delito de lavado de activos debe tramitar en la Justicia Federal y no ante el fuero Penal Económico.

El expediente será enviado a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que desde allí sea remitido al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, que ya había intervenido previamente en la investigación.

Casación consideró que el lavado de activos, contemplado en el artículo 303 del Código Penal, corresponde a la competencia federal. Además, aclaró que el cambio de jurisdicción no significa comenzar nuevamente la causa ni dejar sin efecto las medidas realizadas hasta el momento: lo actuado mantiene su validez y la investigación deberá continuar.

El expediente había sido enviado anteriormente al Juzgado Penal Económico N°10 de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la nueva resolución modifica ese camino y determina el regreso a Campana. La defensa de Luciano Pantano y Ana Conte había pedido que la investigación volviera a esa jurisdicción, mientras que la fiscalía se había manifestado en contra.

Qué investiga la Justicia por la casaquinta de Pilar

La investigación se inició a fines de 2025 y busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir una propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar. La casaquinta fue tasada en aproximadamente 17 millones de dólares y aparece registrada a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y Ana Conte.

La hipótesis bajo investigación apunta a establecer si ambos habrían actuado como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. Se trata de una acusación que continúa bajo investigación judicial y sobre la que todavía debe determinarse la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

Durante los procedimientos realizados en torno al inmueble también quedaron bajo análisis distintos bienes. En diciembre de 2025, la Justicia encontró en un galpón de Pilar decenas de vehículos, entre ellos autos de alta gama, motocicletas y kartings, que pasaron a formar parte de las medidas vinculadas al expediente.

La Justicia también había avanzado con medidas para determinar quiénes eran los verdaderos dueños de la propiedad, incluyendo pedidos de documentación y datos relacionados con la utilización del inmueble y los vehículos investigados.

Con el nuevo fallo de Casación, el expediente continuará ahora dentro de la Justicia Federal y regresará a Campana para que avance la investigación sobre el patrimonio, las operaciones analizadas y la posible existencia de maniobras de lavado de activos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Justicia rechazó un planteo de Chiqui Tapia y la AFA en la causa por aportes retenidos

La Justicia ratificó la mudanza de la AFA a Provincia de Buenos Aires y anuló a los veedores

La millonaria cifra que ganó la AFA tras el pase a semifinales del Mundial 2026

Estados Unidos investiga movimientos vinculados a la AFA: qué pasó con Chiqui Tapia

Quién es Lucas Cavallero, el árbitro que dirige Gimnasia vs Chaco For Ever

Las más leídas

Cuándo es el Toreo de la Vincha de Casabindo en Jujuy
Jujuy.

Toreo de la Vincha 2026: la agenda completa en Casabindo

Lucas necesita una cirugía y Tilcara se moviliza para ayudarlo / Foto de Radio Azul Tilcara
Jujuy.

Lucas necesita una cirugía y Tilcara se moviliza para ayudarlo

Tiene 14 años, va al secundario en Jujuy y ya publicó tres libros
Feria del Libro.

Tiene 14 años, va al secundario en Jujuy y ya publicó tres libros

Morena Pita es la nueva representante del Centro Polivalente de Arte
FNE 2026.

FNE 2026: Morena Pita es la nueva representante del Centro Polivalente de Arte

Sismos en Jujuy (imagen creada con IA). video
Prevención.

Jujuy está en zona de actividad sísmica: qué significa y por qué no pueden predecirse los terremotos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel