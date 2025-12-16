Escándalo en la AFA: el nuevo juez avanza para saber quiénes son los dueños de la mansión de Pilar

Algunos de los 54 autos de lujo hallados en los allanamientos

La mansión en Pilar que está bajo la lupa de la Justicia

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó una batería de medidas para determinar quiénes son los verdaderos dueños de la mansión de Pilar y de los 45 autos de lujo que forman parte de la causa por la financiera Sur Finanzas , investigación que alcanza a presuntos testaferros de altos dirigentes de la AFA .

Se trata de las primeras decisiones que toma el magistrado desde que quedó a cargo del tramo económico del expediente, y apuntan a reconstruir el entramado patrimonial detrás de la quinta de Villa Rosa, Pilar , y de la flota de vehículos de alta gama secuestrada días atrás.

Según detalla la resolución, Aguinsky requirió que se envíe a su juzgado toda la documentación de los autos encontrados en la estancia:

También pidió establecer quién contrató el servicio de internet y telefonía celular en la mansión y quién instaló el cerco eléctrico que rodea la propiedad, datos que pueden ayudar a identificar a los usuarios reales del inmueble más allá de los titulares formales.

Información sobre si los vehículos cuentan con Telepase , a nombre de quién está el servicio y con qué medios de pago se abona.

Además, ordenó relevar los movimientos de las tarjetas SUBE de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros y socios de la firma Real Central SRL, dueña registral de los vehículos y de la mansión.

La mansión, los autos de lujo y los presuntos testaferros

La quinta de Villa Rosa, Pilar, ya había sido noticia cuando la Justicia federal secuestró allí 54 vehículos: 45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings, todos inscriptos a nombre de Real Central SRL.

Según los registros catastrales, el predio fue adquirido originalmente por Carlos Tevez en 2017, luego pasó a manos de MALTE SRL y en mayo de 2024 fue comprado por Real Central, sociedad integrada por Pantano —monotributista y exdirigente del futsal— y su madre, Ana Conte, jubilada. Ambos tienen prohibición de salir del país e inhibición de bienes en el marco de la causa.

La denuncia de la Coalición Cívica sostiene que Real Central habría sido usada como pantalla para ocultar bienes de terceros, lo que podría configurar delitos de lavado de activos y encubrimiento del verdadero origen del patrimonio.

Plazo de cinco días y una causa que sigue escalando

En paralelo a las medidas sobre autos, servicios y tarjetas SUBE, Aguinsky le dio a Pantano y Conte un plazo de cinco días para presentarse en el juzgado y hacer su descargo: explicar el origen de los bienes y responder a las sospechas sobre la titularidad de la mansión y los vehículos.

La causa Sur Finanzas investiga si la financiera funcionó como engranaje para blanquear dinero del juego clandestino mediante préstamos inflados a clubes con problemas económicos, en un entramado que la Justicia vincula al entorno de la AFA y que ya derivó en múltiples allanamientos y secuestro de documentación y equipos informáticos.