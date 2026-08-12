Quién es Lucas Cavallero, el árbitro que dirige Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever

Lucas Cavallero será el árbitro encargado de dirigir el partido entre Gimnasia de Jujuy y Chaco For Ever, por la Fecha 25 de la Primera Nacional. El encuentro forma parte de la jornada en la que se disputarán los clásicos y cruces interzonales del torneo.

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La terna arbitral se completará con Carlos Viglietti como asistente 1, Gonzalo Roldán como asistente 2 y Maximiliano Silcan Jerez como cuarto árbitro.

Lucas Cavallero dirigió una sola vez al Lobo en lo que va del torneo 2026. Fue en el partido ante Nueva Chicago, donde el equipo de Hernán Pellerano goleó 4-0 con goles de Delfor Minervino, Mauro Cachi, Maximiliano Casa y Joaquín Varela.

En ese encuentro, el árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas: una para Minervino, de Gimnasia de Jujuy, y tres para jugadores del Torito de Mataderos.

Otro partido de Cavallero ante el Lobo

Anteriormente, Cavallero también había dirigido al conjunto albiceleste el 22 de junio de 2025. En aquella oportunidad, Gimnasia empató 2-2 con Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio 23 de Agosto, antes de que el equipo cordobés lograra el ascenso a Primera División.

Los números de Lucas Cavallero

Hasta el momento, Lucas Cavallero lleva dirigidos 16 encuentros en la Primera Nacional y mostró 79 tarjetas amarillas.

El promedio es de 4,94 amarillas por partido, es decir, casi cinco tarjetas por encuentro. En términos estadísticos, si se toman partidos de 90 minutos, el árbitro muestra aproximadamente una tarjeta amarilla cada 18 minutos de juego.

Como datos complementarios, en esos 16 partidos también registra 3 expulsiones directas y 1 penal sancionado.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Chaco For Ever se disputará el domingo 16 de agosto, desde las 16 horas, en el Estadio 23 de Agosto. El Lobo buscará un buen resultado para no alejarse de la cima y volver a la victoria después de tres derrotas consecutivas.