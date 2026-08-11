Lluvia de estrellas en Jujuy este 12 de agosto: a qué hora y desde dónde se podrá ver

El cielo será protagonista esta semana con uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. La lluvia de estrellas Perseidas alcanzará su período de mayor actividad entre la noche del miércoles 12 de agosto y la madrugada del jueves 13 , y desde Jujuy también habrá posibilidades de observar algunos meteoros.

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Aunque las Perseidas ofrecen un espectáculo mucho más intenso en el Hemisferio Norte, la ubicación de Jujuy dentro de la Argentina permite contar con mejores perspectivas que otras regiones ubicadas más al sur. Para intentar observarlas será clave alejarse de las luces de las ciudades y contar con un cielo despejado.

La actividad de las Perseidas se extiende durante varias semanas, pero su pico se producirá entre el 12 y el 13 de agosto . En Jujuy, uno de los mejores momentos para intentar observar algunos meteoros será durante la madrugada del jueves 13 de agosto , principalmente en las horas previas a la salida del Sol.

La franja aproximada entre las 3 y las 6 de la mañana aparece como una de las más favorables para la observación desde el norte argentino. Se recomienda buscar un horizonte despejado hacia el norte y noreste .

De todas maneras, quienes salgan a mirar el cielo deberán tener paciencia. Desde Jujuy no se espera observar la misma cantidad de meteoros que desde países del Hemisferio Norte, donde la constelación de Perseo se encuentra en una posición mucho más favorable.

Desde dónde conviene observar las Perseidas en Jujuy

Para tener mayores posibilidades de detectar una estrella fugaz será fundamental buscar un sitio con poca contaminación lumínica. Por ese motivo, las condiciones mejoran al alejarse de las zonas más iluminadas de San Salvador de Jujuy y otras ciudades de la provincia. Los sectores rurales o de montaña, siempre que sean lugares seguros y tengan un horizonte despejado, pueden ofrecer mejores condiciones para mirar el cielo.

No es necesario contar con telescopios ni binoculares. De hecho, las lluvias de meteoros se disfrutan mejor a simple vista, ya que permiten observar una porción mucho más amplia del firmamento. Otro factor fundamental será el tiempo: si durante la madrugada hay una importante presencia de nubes, la posibilidad de observar el fenómeno disminuirá considerablemente.

Qué son las Perseidas

Las Perseidas son una lluvia de meteoros que se produce todos los años cuando la Tierra atraviesa una región del espacio en la que quedaron partículas desprendidas por el cometa Swift-Tuttle.

Cuando esos pequeños fragmentos de roca y polvo ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre, se calientan y se desintegran, produciendo los destellos luminosos que popularmente conocemos como “estrellas fugaces”.

El fenómeno recibe el nombre de Perseidas porque, visto desde nuestro planeta, los meteoros parecen surgir de un punto del cielo ubicado en dirección a la constelación de Perseo.

¿Cuántas estrellas fugaces se podrán ver desde Jujuy?

En zonas del Hemisferio Norte y bajo condiciones ideales, las Perseidas pueden ofrecer decenas de meteoros por hora durante su momento de máxima actividad.La situación es diferente en Argentina. Desde el Hemisferio Sur, el punto del cielo desde donde parecen surgir los meteoros se encuentra muy bajo sobre el horizonte, lo que reduce considerablemente la cantidad que puede observarse.

Sin embargo, Jujuy tiene una ventaja por encontrarse en el extremo norte del país. Junto con otras provincias del norte argentino, presenta condiciones geográficas algo más favorables para intentar detectar algunos meteoros que las regiones ubicadas más al sur.

Esto no significa que desde Jujuy vaya a observarse una lluvia constante de estrellas. Será necesario buscar un cielo oscuro, tener el horizonte despejado y, sobre todo, dedicar tiempo a la observación.

Consejos para ver la lluvia de estrellas

Para quienes quieran aprovechar la madrugada del 13 de agosto, una de las principales recomendaciones es alejarse de las luces urbanas y elegir un sitio seguro con buena visibilidad del cielo. También es conveniente evitar mirar constantemente el celular. Los ojos necesitan alrededor de 20 a 30 minutos para adaptarse a la oscuridad, por lo que las pantallas pueden dificultar la observación.

La mirada no debe permanecer fija en un único punto. Aunque los meteoros parecen originarse en dirección a Perseo, sus destellos pueden aparecer en distintos sectores del firmamento.