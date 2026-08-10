Hernán Pellerano, tras la derrota de Gimnasia de Jujuy: "Tenemos que reponernos rápido"

Gimnasia de Jujuy cayó 2 a 0 ante Tristán Suárez en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, por la Fecha 24 de la Primera Nacional. Nicolás Fernández y Diego Becker marcaron los goles del conjunto visitante. El equipo de Hernán Pellerano sumó su tercera derrota consecutiva.

Tras el encuentro, el entrenador del Lobo hizo una fuerte autocrítica, aunque también destacó algunos aspectos positivos del rendimiento de sus dirigidos. “Siento que los primeros 20 minutos arrancamos muy bien , metidos en el partido. Tuvimos una o dos situaciones para poder abrir el marcador y que cambie el desarrollo del partido, pero no pudimos”, explicó.

“ En la primera que tienen nos llegan, en la segunda también . Después tuvimos la de Guille antes de terminar el primer tiempo como para ponernos en partido y estar más cerca, y no pudimos”, analizó. Sobre lo ocurrido después del descanso, Pellerano fue contundente: “En el segundo tiempo ellos estuvieron muy bien en el bloque bajo, cerrados, y nosotros no tuvimos idea para poder atacar”.

El segundo gol de Tristán Suárez llegó después de una equivocación individual en la salida de Gimnasia. “A mí los errores individuales no me preocupan porque, si son errores, después no van a estar . Sí me preocupan los colectivos, que nos llegan y nos convierten”, sostuvo. En ese sentido, el entrenador evitó responsabilizar exclusivamente a los defensores.

“Cuando está mal la defensa no es la línea de cuatro, Milton y el volante, sino todo el equipo. Cuando tenemos que gestar o finalizar una jugada es de todos, y a la hora de defender también es de todos”, explicó.

Pellerano reconoció además que se trata de una dificultad que el equipo arrastra desde distintos momentos del campeonato. “Eso creo que durante el año nos está costando bastante. Sobre todo cuando no finalizamos, nos llegan muy fácil. Es un error que por ahí puede ser culpa mía. Lo trabajamos, hoy más que nunca, porque sabíamos que era un rival que iba a jugar a eso, y así y todo el primer gol pasó de esa manera”, señaló.

Pese al mal momento, el entrenador remarcó que Gimnasia continúa peleando en los puestos de arriba. “Todos los equipos del mundo pasan por estos momentos. Estamos a un punto del puntero, estamos peleando el campeonato durante todo el año y así va a ser hasta el final. Me quedo con sensaciones buenas que tuvo el equipo, más allá de la derrota”.

Tres derrotas y una preocupación: la falta de juego

Pellerano también encontró un denominador común entre los últimos tres partidos del Lobo: la falta de volumen ofensivo. “La similitud que le encuentro a estos tres partidos es que el volumen de juego nunca lo tuvimos. Solemos tener buen volumen de juego y no pudimos”, reconoció.

Sin embargo, marcó una diferencia entre la derrota ante Tristán Suárez y los encuentros anteriores. “Este partido arrancamos bien, arrancamos mejor, y no pudimos convertir. Tuvimos la de Gallardo, la de Molina, la de Diego López, que por ahí hubiese cambiado el desarrollo del partido. No digo que lo hubiésemos ganado, pero sí hubiese sido otro”, explicó.

El DT también destacó la actuación del arquero visitante como una señal de que Gimnasia, al menos esta vez, logró generar situaciones. “La figura del partido fue el arquero de ellos. Cuando el arquero de ellos es figura, quiere decir que algunas ocasiones tuviste. Diferente a Colegiales y a Quilmes, donde no tuvimos ninguna aproximación y los arqueros no taparon ninguna pelota”, comparó.

Gimnasia de Jujuy cayó ante Tristán Suárez y perdió la punta

“No hay tiempo para lamentarnos”

Con tres derrotas consecutivas, Pellerano apuntó a recuperar rápidamente al equipo de cara al próximo desafío, que es Chaco For Ever. “Viene levantando, nosotros venimos para abajo, pero tenemos que reponernos lo más rápido posible. No hay tiempo para lamentarnos, esto es trabajar más de lo que estamos trabajando”, sostuvo. “A nosotros ninguna victoria nos confundió, ni ninguna derrota nos va a confundir”.

El entrenador recordó que el plantel mantuvo siempre la misma línea de trabajo, incluso durante los mejores momentos de la temporada. “Cuando le ganamos a Central Córdoba, cuando estuvimos cerca de ganar a Belgrano, cuando le ganamos 6 a 1 a Almagro, nunca nos relajamos. Entonces ahora, menos que nunca”, afirmó.

La derrota ante Tristán Suárez significó además la primera caída como local de Gimnasia en lo que va del año. “Hoy es el primer partido que perdemos de local durante todo el año. Hay cosas malas que estamos haciendo y hay cosas malas que venimos haciendo durante muchos partidos, pero por ahí como ganábamos no se notaban”, reconoció.

A la vez, pidió no perder de vista los aspectos positivos: “Hay muchas cosas buenas que venimos haciendo durante el año que, por más que perdamos como hoy, también hay que notarlas”.

Qué dijo Pellerano sobre los refuerzos en Gimnasia de Jujuy

El entrenador también fue consultado por el mercado de pases y la conformación del plantel. En ese punto, respaldó a la dirigencia. “Los dirigentes me cumplieron en todo”, y explicó que una de las prioridades fue sostener la base del equipo y regularizar la situación económica del plantel.

“Se quedaron muchos jugadores que los querían de Primera División o de otros equipos de la Nacional B. Eso es un gasto fuerte. Renovar a jugadores que el año anterior hicieron un año muy bueno ya es una base. Y me trajeron todos los jugadores que yo pedí”, expresó. Sin embargo, reconoció que las limitaciones económicas condicionaron la posibilidad de sumar más nombres.

“El club priorizó y el cuerpo técnico priorizó que nos pongamos al día con el plantel que estaba y no había dinero para traer jugadores. Queríamos traer, sí. Si es por nosotros, traeríamos diez refuerzos, pero sería muy injusto hacer eso cuando el plantel estaba dos o tres meses abajo”, explicó.

Finalmente, destacó el esfuerzo realizado para ordenar las cuentas. “Hoy nos acomodamos, gracias a Dios, con el esfuerzo de los dirigentes, estamos al día. Pudimos traer algunos jugadores porque se fueron otros. Estoy agradecido a los dirigentes y confío muchísimo en los jugadores que están”, cerró.