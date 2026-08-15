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15 de agosto de 2026 - 09:24
Prevención.

Jujuy está en zona de actividad sísmica: qué significa y por qué no pueden predecirse los terremotos

El geólogo Álvaro González explicó las características del territorio jujeño, cómo se originan los sismos y por qué la prevención resulta clave.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Sismos en Jujuy (imagen creada con IA).

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Según explicó, el mapa elaborado por el INPRES establece niveles de peligrosidad que van del cero al cinco y ubica a Jujuy dentro de las zonas 2 y 3.

“Estamos en una zona cordillerana, es una zona que se sabe que hay sismos constantemente, casi todos los días”, señaló González. Como ejemplo mencionó un movimiento registrado el miércoles en Catua, de magnitud 3 y a unos 230 kilómetros de profundidad.

Magnitud e intensidad: por qué no significan lo mismo

González explicó que para comprender los posibles efectos de un sismo deben considerarse su magnitud, ubicación y profundidad.

Terremoto en Colombia.

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“La magnitud del sismo es única y es medible por herramientas, por tecnología, y otra es la intensidad, que es cómo afecta eso en superficie, a las personas, a los edificios”, diferenció. La actividad sísmica de Jujuy está vinculada con el movimiento de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana, proceso que también está relacionado con la formación de la Cordillera de los Andes.

El geólogo explicó que las placas se desplazan aproximadamente cuatro centímetros por año, un movimiento imperceptible para las personas pero capaz de generar acumulación de energía.

Para graficarlo, lo comparó con doblar una rama: mientras se ejerce presión, acumula energía hasta que finalmente se rompe y la libera. “Eso mismo pasa también abajo de nosotros. Se acumula energía en un sector y cuando unos bloques se mueven bruscamente, se libera la energía. Y eso lo vemos representado en la superficie como un sismo”, explicó.

Los sismos no se pueden predecir, pero sí prevenir

Alerta de sismos

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Uno de los puntos que remarcó González es la diferencia entre predicción y prevención. “No se puede decir ‘el martes a las 3 de la tarde va a pasar un sismo de escala 7’. Eso no se puede”, sostuvo. Frente a esa imposibilidad, consideró fundamental trabajar sobre la infraestructura y la preparación de la población.

Al hablar de riesgo sísmico, mencionó tres factores: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. La primera se refiere a la probabilidad de que ocurra un sismo; la segunda, a las personas y construcciones que podrían resultar afectadas; y la tercera, al grado de preparación para enfrentar ese fenómeno.

En ese sentido, destacó la importancia de contar con edificios preparados y protocolos de evacuación conocidos por la sociedad.

También descartó teorías que buscan encontrar ciclos o relaciones estadísticas para anticipar terremotos. “Ni con numerología ni con estadística se puede predecir un sismo, ni se puede saber dónde va a pasar ni a qué hora”, afirmó.

Para González, estos fenómenos también recuerdan que “el planeta está vivo y está en constante movimiento”, por lo que el desafío no pasa por intentar anticipar el momento exacto de un sismo, sino por estar preparados para reducir sus posibles consecuencias.

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