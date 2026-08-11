Alertas de sismos: cómo activarlas en celulares

Las alertas del celular solo es una parte de la preparación ante eventos sísmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de los fuertes sismos registrados en la Colombia , muchas personas empezaron a preguntarse si el celular puede enviar una alerta de sismo antes o durante un movimiento de tierra. La respuesta es sí, aunque con una aclaración importante: la disponibilidad de estas funciones depende del país, del sistema operativo, de la ubicación y de que el teléfono tenga conexión activa.

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Tanto en Android como en iPhone existen herramientas de emergencia que permiten recibir avisos relacionados con sismos, amenazas graves, alertas gubernamentales o eventos climáticos extremos. No reemplazan a los organismos oficiales ni garantizan una advertencia en todos los casos, pero pueden ayudar a ganar segundos valiosos para ponerse a resguardo.

En los celulares Android, Google cuenta con un sistema de alertas que utiliza información de ubicación y sensores del teléfono para detectar movimientos compatibles con un sismo. Cuando varios dispositivos de una zona registran vibraciones similares, el sistema procesa esos datos y puede enviar una advertencia a usuarios cercanos.

En iPhone, las alertas dependen en gran medida de los sistemas oficiales de cada país o región . Apple permite recibir notificaciones de emergencia, gubernamentales y de seguridad pública cuando están disponibles. En algunos lugares también pueden aparecer alertas vinculadas a terremotos, inundaciones u otros eventos de riesgo.

Por eso, no todos los usuarios verán exactamente las mismas opciones en el celular. En algunos países o modelos, la función puede estar disponible; en otros, no aparecerá.

Cómo activar las alertas de sismos en Android

En teléfonos Android, la función suele estar integrada al sistema y no hace falta descargar aplicaciones desconocidas.

Paso a paso:

Abrir Configuración o Ajustes en el celular.

o en el celular. Buscar la opción Seguridad y emergencia .

. Entrar en Alertas de sismos o Alertas de terremotos .

o . Activar el interruptor principal.

Verificar que estén encendidos los servicios de ubicación .

. Mantener activa la conexión a Wi-Fi o datos móviles.

En algunos modelos, la opción puede aparecer en otro lugar. Si no figura dentro de “Seguridad y emergencia”, se puede probar desde:

Configuración

Ubicación

Servicios de ubicación

Alertas de sismos

Otra forma rápida es usar el buscador interno del teléfono. En la barra de búsqueda de Configuración, escribir directamente: “alertas de sismos”.

La app Clima alerta sobre eventos meteorológicos graves en la ubicación del usuario o en cualquier lugar guardado. (Foto: Apple)

Qué hacer si no aparece la opción en Android

Si el celular no muestra la opción de alertas de sismos, puede deberse a varios motivos. El sistema puede no estar disponible en ese país, el equipo puede tener una versión antigua de Android o el fabricante puede ubicar la función en otro menú.

También es importante revisar que el teléfono tenga actualizados los Servicios de Google Play, porque muchas funciones de seguridad y emergencia dependen de ese componente.

En caso de no encontrar la opción, se recomienda:

Actualizar el sistema operativo.

Actualizar los Servicios de Google Play.

Revisar si la ubicación está activada.

Buscar “alertas de sismos” desde el buscador de Ajustes.

Verificar si la función está disponible en la región.

Cómo activar alertas de emergencia en iPhone

En iPhone, las alertas se gestionan desde el apartado de notificaciones. Allí pueden aparecer alertas gubernamentales, de emergencia o de seguridad pública, según el país y la disponibilidad del sistema.

Paso a paso

Abrir Configuración .

. Entrar en Notificaciones .

. Ir hasta el final de la pantalla.

Buscar el apartado de Alertas gubernamentales , Alertas de emergencia o Alertas de seguridad mejoradas .

, o . Activar las opciones disponibles.

Si la función no aparece, puede significar que Apple o las autoridades del país todavía no tienen habilitado ese sistema para esa región. En algunos lugares, las alertas de emergencia están activadas por defecto y no siempre pueden desactivarse.

Alertas de clima extremo en iPhone

Además de las alertas de emergencia, los iPhone también pueden enviar avisos por clima extremo a través de la aplicación Clima, siempre que esa función esté disponible en la ubicación del usuario.

Para activarlas

Abrir la app Clima .

. Tocar el ícono de lista o menú.

Entrar en Notificaciones .

. Activar Clima extremo .

. Permitir el acceso a la ubicación.

Estas notificaciones pueden servir para tormentas fuertes, inundaciones, olas de calor u otros eventos meteorológicos severos. No son lo mismo que una alerta sísmica, pero forman parte de las herramientas de prevención disponibles en el celular.

Qué necesita el celular para recibir alertas

Para que las alertas funcionen correctamente, el teléfono debe cumplir algunas condiciones básicas. La principal es tener activada la ubicación, porque el sistema necesita saber en qué zona se encuentra el usuario para determinar si corresponde enviar una advertencia.

También es clave contar con conexión a internet, ya sea mediante Wi-Fi o datos móviles. Si el equipo está sin señal, apagado, en modo avión o sin batería, no podrá recibir el aviso.

Recomendaciones básicas

Mantener activada la ubicación.

Tener datos móviles o Wi-Fi encendidos.

Actualizar el sistema operativo.

No desactivar las alertas de emergencia.

Revisar periódicamente la configuración.

Tener batería suficiente, especialmente en zonas de riesgo.

Las alertas no reemplazan la prevención

Las alertas del celular pueden ayudar, pero no deben ser la única medida de seguridad. En un sismo, cada segundo cuenta y por eso es importante saber de antemano qué hacer.

Antes de un sismo, se recomienda identificar zonas seguras dentro de la vivienda, evitar colocar objetos pesados en lugares altos, asegurar muebles grandes y conocer dónde están las llaves de gas, luz y agua.

Durante un movimiento fuerte, lo aconsejable es mantener la calma, alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer, protegerse la cabeza y ubicarse en un lugar seguro. Si la persona está en la calle, debe alejarse de postes, cables, árboles y estructuras dañadas.

Después del sismo, hay que revisar el estado de la vivienda, no ingresar a construcciones con daños visibles y seguir siempre las indicaciones de Defensa Civil, Bomberos, Policía o los organismos oficiales de emergencia.

Una herramienta útil, pero con límites

Activar las alertas de sismos en el celular es una medida sencilla que puede marcar una diferencia en una emergencia. Sin embargo, el sistema no siempre anticipa todos los movimientos, puede llegar cuando el temblor ya empezó o directamente no estar disponible en algunas regiones.

Por eso, lo más importante es combinar la tecnología con prevención: tener el teléfono configurado, conocer las rutas de evacuación, hablar con la familia sobre qué hacer y prestar atención a los comunicados oficiales.

Lo que tenés que saber