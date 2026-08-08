TikTok, chats y perfiles falsos: así operan los pedófilos en línea con los menores

Alerta por TikTok: un mensaje puede iniciar la captación de un menor.

El uso cotidiano de TikTok y otras plataformas digitales puede exponer a niños y adolescentes a depredadores sexuales que utilizan perfiles falsos, mensajes privados, códigos ocultos y desafíos virales para acercarse a sus víctimas.

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En diálogo con Todo Se Ve , María Eugenia Jamarlli, abogada, escritora, conferencista y especialista en trata y tráfico de personas, explicó cómo operan estas redes y qué medidas pueden tomar las familias para reducir los riesgos.

Jamarlli señaló que, después de la pandemia de coronavirus, se profundizó un fenómeno al que definió como “trata digital” , en el que el teléfono celular se convirtió en uno de los principales medios utilizados para cometer delitos.

“Es un lugar común que cualquiera puede tener y donde, en un clic, puede aparecer la presencia de depredadores en línea ”, sostuvo.

La especialista advirtió que esta problemática, que inicialmente fue detectada con mayor fuerza en países del hemisferio norte, comenzó a avanzar en Sudamérica y también puede afectar a niños y adolescentes de Jujuy.

A partir de su investigación denominada Ultrajada Cuna Jujeña, busca brindar herramientas para que madres, padres y responsables puedan reconocer situaciones de peligro y actuar de manera preventiva.

El peligro detrás de videos aparentemente inocentes

TikTok es una de las redes sociales más utilizadas por menores de edad. Allí se publican bailes, juegos, desafíos y escenas familiares que, aunque parecen inofensivas, pueden ser observadas y compartidas por personas con fines delictivos.

Jamarlli mencionó una investigación en la que se analizaron 60 videos protagonizados por menores. Según explicó, debajo de esas publicaciones fueron detectados alrededor de 1.300 usuarios que intercambiaban códigos relacionados con material de abuso y explotación sexual infantil.

La especialista remarcó que estas interacciones pueden pasar inadvertidas para las familias porque los usuarios no siempre escriben mensajes explícitos. En muchos casos recurren a abreviaturas, palabras comunes o frases aparentemente inocentes.

Los códigos utilizados en las redes

Cómo se acercan a los niños

La captación puede comenzar con un mensaje privado, una fotografía o una respuesta a un video. El objetivo inicial es generar confianza y detectar rápidamente si el menor se encuentra solo o atraviesa alguna necesidad emocional o económica.

“En 13 segundos pueden saber si el menor es vulnerable emocionalmente o económicamente”, afirmó Jamarlli.

Según la especialista, cuando un niño comienza a responder, el intercambio puede avanzar con rapidez. En algunos casos, el pedido de una fotografía íntima puede producirse desde los primeros minutos de conversación.

El agresor puede presentarse como otro niño, fingir intereses en común, mostrarse comprensivo o proponer un juego. Una vez que obtiene una imagen, comienza una segunda etapa marcada por las amenazas y la extorsión.

Señales de alerta para las familias

La especialista recomendó prestar atención al tiempo que los niños pasan frente a las pantallas y a los cambios en su comportamiento.

Entre las señales de alerta mencionó:

- el aislamiento, la dificultad para mantener contacto visual, el uso permanente del celular, la necesidad de conectarse a escondidas y las reacciones de angustia o enojo cuando un adulto intenta acercarse.

También aconsejó consultar con profesionales de la salud cuando el uso de la tecnología comienza a interferir con la vida cotidiana del menor y a su vez promover actividades deportivas, culturales, artísticas o musicales puede ayudar a disminuir la dependencia de las pantallas y fortalecer los espacios de socialización fuera de internet.

El celular, fuera de la habitación y el baño

Una de las principales recomendaciones es que los dispositivos no sean utilizados en lugares cerrados o alejados de la supervisión familiar, como la habitación o el baño.

Jamarlli sostuvo que gran parte de las fotografías íntimas enviadas a depredadores son tomadas en esos espacios. Por ese motivo, planteó que el uso del celular debe realizarse preferentemente en sectores compartidos de la vivienda.

Diálogo y acompañamiento sin generar miedo

La prevención no debe limitarse a revisar dispositivos o imponer prohibiciones. Para Jamarlli, es fundamental construir un vínculo de confianza para que el niño pueda contar lo que ocurre sin temor a ser castigado.

Las familias deben explicar que en las redes existen personas que pueden fingir ser menores, utilizar imágenes falsas o presentarse como personajes amigables para conseguir información privada.

La especialista remarcó que el objetivo no es generar miedo, sino enseñar a reconocer los riesgos y acompañar el uso de las nuevas tecnologías desde el cuidado, el diálogo y la atención permanente.