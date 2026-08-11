León XIV envió un mensaje de apoyo a Colombia tras el terremoto

El Papa expresó su pesar por las víctimas, pidió por los heridos y agradeció el trabajo de los rescatistas.

El papa León XIV expresó su pesar por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por la tragedia. El pronunciamiento se conoció mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas del país.

A través de un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, el pontífice manifestó que estaba “profundamente entristecido” por el sismo que afectó gravemente a varias regiones de Colombia. También ofreció oraciones por el descanso de los fallecidos y pidió por la pronta recuperación de los heridos y damnificados.

El mensaje del Papa León XIV El texto fue dirigido a monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. En el mensaje, León XIV transmitió sus condolencias a las familias que perdieron seres queridos y expresó cercanía espiritual con todo el pueblo colombiano.

El Papa también agradeció el trabajo de quienes participan en las labores de búsqueda, rescate y asistencia. Bomberos, Ejército, Cruz Roja, voluntarios y organismos locales mantienen un amplio operativo en Cali y otras zonas afectadas por el terremoto.

Cali, una de las zonas más golpeadas Según el balance citado por Infobae, el terremoto dejó al menos 200 personas fallecidas en Colombia. Cali aparece como una de las ciudades más afectadas, con 95 muertos, 949 heridos, 86 personas rescatadas y 239 atrapadas, además de 56 edificios colapsados. Las cifras siguen sujetas a cambios por el avance de los operativos. El sismo tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue sentido en distintas regiones de Colombia y en países vecinos como Ecuador, Venezuela y Panamá. Las autoridades mantienen el pedido de evitar estructuras dañadas y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia. Lo que tenés que saber: El papa León XIV expresó su pesar por el terremoto en Colombia.

expresó su pesar por el terremoto en Colombia. Dijo estar “ profundamente entristecido ” por la tragedia.

” por la tragedia. Rezó por los fallecidos, heridos y damnificados.

También agradeció el trabajo de los rescatistas.

El terremoto fue de magnitud 7,4 .

. Cali es una de las ciudades más afectadas.

Las tareas de búsqueda y rescate continúan.

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