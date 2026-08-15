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15 de agosto de 2026 - 09:24
Deportes

Se viene "la fiesta de los Los Pumas en Jujuy"

Suri ya trabaja en una nueva fiesta del rugby por Los Pumas. Molouny adelantó que participarán clubes de distintos puntos del país.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Se viene la fiesta de los Los Pumas en Jujuy

Se viene "la fiesta de los Los Pumas en Jujuy"

    Suri Rugby Club ya empieza a preparar lo que será una semana especial alrededor de la presencia de Los Pumas en Jujuy. Pablo Molouny adelantó que la institución tendrá una actividad de gran magnitud, con clubes invitados y propuestas que por ahora se mantienen parcialmente bajo reserva.

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    El dirigente hizo el anuncio al repasar el intenso calendario que atraviesa la institución durante 2026 y consideró que todavía quedan acontecimientos importantes antes de terminar agosto.

    Es un gran año, es un año espectacular. Nos faltan Pumas todavía”, afirmó Molouny.

    Suri prepara una nueva fiesta del rugby

    Sin revelar todavía todos los detalles, Molouny anticipó que la denominada “fecha Puma” tendrá una fuerte actividad dentro del club.

    Va a ser otra fiesta, con muchos clubes, con cosas muy importantes”, adelantó.

    La intención es aprovechar un acontecimiento de relevancia para el rugby jujeño y generar nuevamente un punto de encuentro entre instituciones de diferentes lugares del país.

    El dirigente dejó en claro que habrá más novedades a medida que se acerque la fecha y anticipó que la propuesta tendrá un componente especial por la procedencia de algunos de los equipos invitados.

    Un partido entre dos extremos de Argentina

    Entre los primeros detalles confirmados, Molouny reveló que Suri enfrentará a un club proveniente del extremo sur del país, aunque todavía no dio a conocer su nombre.

    “Va a jugar el club más austral de Argentina, y no sabemos si del mundo, con el Suri” “Va a jugar el club más austral de Argentina, y no sabemos si del mundo, con el Suri”

    El cruce tendrá además un fuerte valor simbólico para la institución jujeña. Molouny remarcó que Suri se ubica entre los clubes de rugby más septentrionales del territorio nacional.

    De esta manera, la institución proyecta un encuentro entre representantes de dos extremos geográficos de Argentina dentro de una semana que estará atravesada por la expectativa que genera Los Pumas.

    Un 2026 que Suri considera “espectacular”

    El anuncio aparece en medio de un año cargado de actividad para el club. El crecimiento de sus competencias juveniles, la organización de encuentros con instituciones de otras provincias y la próxima agenda vinculada al seleccionado argentino forman parte de los objetivos que viene desarrollando Suri.

    Molouny prefirió reservar parte de la programación, pero anticipó que podrían conocerse “otras grandes novedades” durante esa semana.

    La institución buscará que la presencia de Los Pumas deje además una oportunidad para fortalecer el contacto entre clubes y continuar ampliando los vínculos que Suri construye con el rugby de otras provincias.

    Lo más importante

    • Suri prepara una “fecha Puma” con actividades especiales.
    • Pablo Molouny anticipó la participación de varios clubes.
    • Suri enfrentará a un club proveniente del extremo sur de Argentina.
    • La institución todavía mantiene bajo reserva parte de la programación.
    • Molouny definió al 2026 como “un año espectacular” para Suri.

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