Luján jugará el Regional Amateur: 36 de sus 45 jugadores surgieron de las inferiores

Luján recibió la confirmación que esperaba: el Consejo Federal aprobó la licencia deportiva presentada por la institución y el Granate podrá disputar el próximo Torneo Regional Federal Amateur . Hugo Peñaloza, presidente del club, confirmó la noticia en diálogo con TodoJujuy y adelantó que la participación tendrá como eje el proyecto que vienen desarrollando con las divisiones inferiores. “Se aprobó la licencia deportiva que presentamos ya hace un mes y medio. Hicimos todo el procedimiento y presentamos los papeles en el Consejo Federal” , explicó.

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La decisión de la dirigencia es afrontar el Regional Amateur principalmente con jugadores que ya pertenecen al club, sin modificar el proyecto deportivo por la exigencia de la competencia. “Nosotros vamos a apostar a las inferiores del club. El proyecto deportivo que se presentó en AFA va para ese lado”, aseguró Peñaloza.

Actualmente, 36 de los 45 futbolistas que integran el plantel surgieron de la escuelita de fútbol de Luján , según detalló el presidente. “Vamos a afrontar el torneo con los chicos del club. Los chicos son el patrimonio principal de la institución”, remarcó.

El entrenador será Julio Navarro y la dirigencia analiza sumar integrantes al cuerpo técnico, entre ellos un preparador físico y un ayudante de campo. Por el momento, todavía no está definida la zona que integrará Luján. Peñaloza señaló que inicialmente podrían aparecer rivales de la Liga Jujeña y otras ligas de la provincia, aunque también destacó el interés por medirse con equipos de otros puntos de la región.

“Nos sirve jugar un poquito más afuera. Queremos el desafío de jugar con la gente de Salta. Creo que es importante para que crezcan nuestros chicos”, sostuvo.

El desafío económico de jugar el Regional Amateur

La participación también representa un esfuerzo económico importante para el club. “El torneo es muy caro, pero nosotros tenemos los deberes muy bien hechos en la institución”, afirmó Peñaloza.

Según explicó, Luján cuenta con el acompañamiento de sponsors y colaboradores que decidieron aportar al proyecto. Para el dirigente, ese respaldo está relacionado con el trabajo institucional realizado durante los últimos años. “La gente confía. Nadie mete la mano al bolsillo por alguien que no va a cuidar los intereses de la institución y de los chicos”, expresó.

Obras y el proyecto de un estadio propio

En paralelo al desafío deportivo, Luján continúa trabajando en infraestructura. Peñaloza adelantó que próximamente inaugurarán una cancha y que avanzan con mejoras en vestuarios, sanitarios y otros sectores. “Es una inversión muy grande. Queremos generar ese servicio a la comunidad, queremos que los chicos tengan contención dentro de la institución”, señaló.

Además, habló sobre uno de los grandes proyectos de la institución: contar con un estadio de fútbol propio en Alto Comedero. El presidente confirmó que ya realizaron visitas y mantuvieron conversaciones con propietarios mientras analizan la inversión necesaria. “Estamos haciendo números. Nos falta un poquito, pero estamos muy cerca”, adelantó.